جامعة الشارقة تنظم ندوة عن تطبيقات الطائرات بدون طيار

المصدر: الشارقة - البيان

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نظم قسم الهندسة المدنية والبيئية بكلية الهندسة في جامعة الشارقة ندوة بعنوان «استخدام الطائرات بدون طيار لتحليل المرور وسلامة الطرق»، بالتعاون مع جامعة كارلتون في كندا، بهدف مناقشة استخدام تكنولوجيا المركبات الجوية بدون طيار في إدارة المرور على الطرق.

واستعرض أ.د كريم إسماعيل من جامعة كارلتون العديد أفكارا عن استخدام أحدث التقنيات لتحليل سلامة مستخدمي الطرق.

وقدمت المهندسة رولا الحيدري من الجامعة ذاتها مشروعاً بحثياً يقوم على استخدام مقاطع فيديو الطائرات بدون طيار، للعمل على تحليل التفاعلات بين مستخدمي الطرق ،.

وأبرزت الباحثة لبنى عبيد طالبة الدكتوراه في جامعة الشارقة الأساليب التي تسهم في نقل أكثر أماناً وكفاءة.

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