طالبات يبتكرن جهازاً لفحص محركات الطائرات

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

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قدّمت طالبات في جامعة خليفة جهازاً ابتكارياً يهدف إلى فحص الشفرات الخاصة بمحركات الطائرات باستخدام الروبوت وتقنية الليزر، ويهدف إلى تقليل الوقت والجهد المستخدمين في شركات الصيانة، حيث تم تنفيذه بالتعاون مع شركة «سند»، وهي الشركة التابعة لشركة مبادلة ومختبر ايريك في الجامعة.

وتوضح الطالبات، مزون علي العبدولي وخديجة الشميلي وميثة الشحي وأمل الخاجة تخصص هندسة طيران، أن الشفرات الموجودة في محركات الطائرات تتعرض للعديد من الأحمال والضغوط أثناء سرعات الطيران العالية.

ولذلك يتم فحص هذه الشفرات بشكل مستمر بعد كل رحلة للتأكد من جودتها للرحلات المقبلة ولتجنب أي أضرار محتملة، وحالياً تعتمد الشركات المصنعة على الفحص اليدوي لهذه الشفرات، مما يستغرق وقتاً طويلاً ويتطلب مجهوداً كبيراً، حيث يهدف هذا المشروع إلى فحص هذه الشفرات بواسطة الروبوت وتقنية الليزر، مما يوفر الوقت والجهد على الشركات المعنية.

تهدف الطالبات أيضاً إلى تطوير حلول برمجية وأجهزة لنظام آلي يقوم بفحص أبعاد الشفرات بواسطة تقنية إعادة البناء ثلاثية الأبعاد باستخدام الليزر. ثم جمع المعلومات وقياسات حول الشفرات، بما في ذلك أبعادها وأشكالها، وتحديد أي شفرات غير عادية أو معيبة، ويتم تحقيق ذلك من خلال تطوير خوارزميات للتعامل مع الروبوت كخطوة أولى، ثم تم تطوير خوارزمية كاملة لتحقيق الهدف الرئيسي لهذا المشروع.

إضافة إلى ذلك يهدف فريق المشروع إلى تحقيق أربعة أهداف: الأول وهو استخدام برنامج (كاد) لتصميم وتجهيز الحامل النهائي الذي سيتم تثبيته في الروبوت بالمكونات المطلوبة لإكمال وظيفته.

والثاني تطوير خوارزميات خاصة للكاميرا قادرة على اكتشاف أعلى نقطة في وسط الشفرة.، والثالث تطوير رموز برمجية باستخدام لغة Python حيث قام الفريق بتطوير خوارزميات للذراع الآلي لتحريك الروبوت وتوجيهه في مواضع وتوجهات مختلفة للمسح، والتبديل بين إطارات الشفرة وكتابة برنامج لاستخراج البيانات من المستشعر.

وهو الليزر، باستخدام النقاط التي تم الحصول عليها بواسطة رمز الكمبيوتر، والهدف الرابع يتبلور في الحصول على نتائج وقياسات من خلال تحليل البيانات التي تم جمعها وقراءتها بواسطة الروبوت.

والمشروع يعكس استراتيجية الإمارات في تعزيز الابتكار والاستثمار في الشباب، وتبني مشاريع من شأنها أن تجد حلولاً للتحديات الحالية، خصوصاً مع وجود طفرة واهتمام بالغ في جامعات الدولة لتطويع الذكاء الاصطناعي واستخدامه في قطاعات متنوعة، ولا سيما هندسة الطيران.

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