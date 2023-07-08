680 طالباً وطالبة يدرسون العمارة والتصميم بأمريكية الشارقة

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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أكد الدكتور فاركي بالاثوتشيريل عميد كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة الأمريكية في الشارقة أن هناك إقبالاً كبيراً من الطلبة خريجي المرحلة الثانوية على برامج التصميم التي تقدمها كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة.

حيث يبلغ عدد الطلبة المسجلين حالياً نحو 680 طالباً وطالبة في برامج البكالوريوس في العمارة، يشكل الطلبة الإماراتيون منهم 20 %، موزعين على برامج التصميم الداخلي، وإدارة التصميم، وتصميم الوسائط المتعددة، والتواصل المرئي، وماجستير التخطيط العمراني، لافتاً إلى أن هناك 2370 خريجاً وخريجة من الكلية يشغلون حالياً وظائف في مؤسسات مرموقة.

التزام

وقال إن رسالة كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة الأمريكية في الشارقة تتماشى مع التزام الإمارات بالمساهمة في نمو الصناعة الثقافية والإبداعية، والتي تقدر وزارة الثقافة والشباب أن تكون ضمن أفضل 10 قطاعات اقتصادية في الدولة بحلول العام 2031، بحسب المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي 2021.

25 عاماً

وبيّن الدكتور فاركي أن كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة الأمريكية في الشارقة اكتسبت على مدى الـ 25 عاماً الماضية سمعة مرموقة، وراسخة في استقطاب أفضل المواهب في المنطقة ورعايتها وتنميتها في ظل برامجها المميزة قوية التنافسية، ويمثل أكثر من ألفين و370 خريجاً وخريجة كلية العمارة والفن والتصميم.

حيث يعملون حالياً في مؤسسات مرموقة، منها: المتاحف والمؤسسات الثقافية، والمنظمات الحكومية وغير الربحية، واستوديوهات التصميم الخاصة، والشركات متعددة الجنسية، وخلافها.

تصنيف

وقال عميد كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة الأمريكية في الشارقة، عند إنشاء الكلية في عام 1997، كان أحد أكبر التحديات التي واجهتنا، هي إقناع أولياء الأمور والطلبة بأهمية شهادة التصميم، وقد اكتسب خريجو الكلية من خلال تقديم البرامج التي تجاوزت توقعات الصناعة، ومن النجاحات الفردية والجماعية، سمعة مرموقة تستقطب الطلبة المميزين سنوياً.

مبيناً أنه تم تصنيف الجامعة الأمريكية في الشارقة أخيراً بين أفضل 200 جامعة في العالم لدراسات التصميم، واحتلت المرتبة الـ 2 في السمعة التوظيفية لدى أصحاب الأعمال في آسيا في العمارة والبيئة المبنية، كما أن خريجي الكلية يعدون الخيار الأفضل لأصحاب العمل في الإمارات.

كما أثبتوا نجاحهم في مختلف القطاعات الصناعية الأكاديمية، كما أنه خلال العام الجاري هناك عدد قياسي من خريجي الكلية التحقوا بكلية هارفارد للدراسات العليا للتصميم وغيرها من مؤسسات التعليم المرموقة.

وأضاف إن باب التقديم والقبول في برامج البكالوريوس والدراسات العليا في كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة الأمريكية في الشارقة لفصل الخريف 2023، مفتوح حتى 20 يوليو 2023. ولمزيد من المعلومات حول آلية التقديم، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.aus.edu/prospective-students.

تجربة

وأكدت الزينة لوتاه، والتي تخرجت أخيراً من برنامج بكالوريوس العمارة في كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة الأمريكية في الشارقة، إنها تعد أول فرد في عائلتها يمتهن التصميم، مبينة أن سمعة الجامعة الأمريكية في الشارقة وتصنيفاتها دفعتني إلى دراسة العمارة في كلية العمارة والفن والتصميم بالجامعة.

فضلاً عن أن البرنامج معتمد من قبل مجلس الاعتماد المعماري الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية، ما مكنني من الوصول إلى أحدث المرافق وموارد التصميم والتصنيع، والتي هي في صميم تجربة كلية العمارة والفن والتصميم بالجامعة، وبالتالي شغل وظيفة مرموقة في إحدى الشركات العالمية، مبينة أنها عضو في فريق التصميم الفائز بجائزة أبوظبي للفنون في العام 2022.

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