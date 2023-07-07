300 طالب وطالبة بملتقى صيف في عجمان

المصدر: عجمان - عصام الدين عوض

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أطلقت جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية الملتقى الصيفي «انعش صيفك»، في نسخته الـ6 تحت شعار «سفاري الإمارات 2»، ويستمر حتى 28 يوليو الجاري، ويهدف إلى تعزيز الروابط المجتمعية، واستثمار طاقات الطلبة، وتنمية مهاراتهم ومواهبهم، خلال فترة الصيف.

كما أن الأسبوع الأول من الملتقى تناول البيئة البحرية، وتتم خلاله زيارة المشاركين للمتحف البحري، والمربى المائي بالشارقة، وزيارة بيت النابودة ومتحف التراث، إضافة إلى تنظيم ورش عمل تدريبية للطلبة داخل مقر الجمعية.

وقالت منى صقر المطروشي مديرة جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية إن الملتقى الصيفي يضم برامج متنوعة تلبي تطلعات وطموحات الفئات المشاركة من الذكور والإناث، وذلك من خلال رحلات ميدانية استكشافية وتعليمية وترفيهية باكتشاف البيئات المختلفة، الغرض منها الاطلاع على كنوز الطبيعة في الإمارات، ومحاكاة التراث والمناخ العام والتفاعل مع التضاريس الجغرافية المتنوعة.

كما تم في النسخة الـ6 إطلاق مبادرة «نحو بيئة مستدامة»، وذلك تزامناً مع عام الاستدامة، كما بلغ عدد الطلبة المشاركين فيه 300 طالب وطالبة، مواطنين ومقيمين، ويهدف إلى تسليط الضوء على البيئات المحلية وتعزيز المنهاج الدراسي من خلال الرحلات التعليمية الثقافية الترفيهية، في جو يسوده المرح والمتعة، كما أن الملتقى يعد مجانياً لكافة المشاركين.

استثمار

وأوضحت أن الملتقى الصيفي يهدف إلى استثمار طاقات الشباب والطلبة صيفاً، وتوظيفها بما يعود عليهم بالنفع، كما أن الهدف منه الترفيه والتشويق للطلبة من خلال الفعاليات التي يتم تنظيمها، كما أن الزيارات كانت واقعية إلى الوجهات المحددة، ومنها، حديقة الفراشات، وجزيرة النور ومدينة الطفل، ومدينة دبي للاستدامة، ومدينة الشارقة للاستدامة، لافتة إلى أن الأسبوع الثاني سيزور الطلبة خلاله شبه الجزيرة العربية ومحمية واسط والغرفة الماطرة والمتحف العلمي، إضافة إلى تنظيم ورشة عمل بالجمعية.

أمانة

وأضافت مديرة جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية إن الملتقى يعد ملتقى ثقافياً ترفيهياً وتعليمياً وتربوياً، فتم اختيار 30 من الطالبات المتطوعات من الجامعيات من ذوات الخبرة، من جامعة عجمان وجامعة الشارقة وكلية التقنية العليا وجامعة زايد، إضافة إلى بعض الطالبات الخريجات، ومتطوعات من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، واللائي يجدن التعامل مع الطلبة، لأن أطفالنا أمانة في أعناقنا.

مؤكدة حرص الجمعية على توفير كل الإمكانيات لتنظيم فعاليات صيفية، تقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة، تستهدف جميع فئات المجتمع من الجنسين، بهدف تطوير قدرات أبناء المجتمع في التعلم والتدريب، واستكشاف المواهب وتنمية مواهبهم في مختلف مجالات الإبداع والابتكار، وتماشياً مع استراتيجية الدولة في ترسيخ مفهوم القيم والمبادئ وغرس ثقافة روح الفريق الواحد، مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات الأمنية حفاظاً على أبنائنا الطلبة.

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