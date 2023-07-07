مذكرة تفاهم لتدريب الطلبة بمستشفى برجيل

المصدر: الشارقة - البيان

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وقعت جامعة الشارقة مذكرة تفاهم مع مستشفى برجيل أبوظبي، بهدف النهوض بالتعليم الطبي وتوسيع مجالات البحث الطبي والعلمي.



وقع المذكرة عن الجامعة الدكتور قتيبة حميد، نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية وعميد كلية الطب، والدكتور عبدالرحمن عمر، الرئيس التنفيذي للمستشفى، وذلك بمقر المستشفى بأبوظبي.



تنص بنود المذكرة على أن ترشح الجامعة عدداً من الطلبة المؤهلين لفترة تدريب داخل المستشفى، مع التزام الطلبة بحماية خصوصية المرضى وسرية معلوماتهم في أثناء الأنشطة التدريبية، وستعمل الجامعة على توفير المواد والمعدات اللازمة لتدريب الطلبة داخل المستشفى، وسوف تتولى الجامعة التنظيم والإشراف على جميع أشكال تقييم الطلبة؛ لذلك سوف يخضع التقييم السريري الذي يديره طاقم المستشفى لقواعد ولوائح الجامعة، وسوف تمنح الجامعة الألقاب الأكاديمية لأطباء المستشفى المشاركين في تدريب الطلبة حسب اللوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن بالجامعة، وتوفر الجامعة الوصول إلى جميع خدمات المكتبة الطبية، بما في ذلك الوصول إلى قواعد البيانات والكتب والمجلات الطبية عبر الإنترنت.



أما من جانب المستشفى، فسوف يوفر الوصول الخاضع للإشراف إلى الخدمات السريرية والمرافق المختلفة ذات الصلة التي تدعم عملية التدريب الإكلينيكي للطلبة، ودعم وصول الطلاب الخاضع للإشراف إلى البيانات السريرية للمرضى والوصول الخاضع للإشراف إلى الأنشطة السريرية الجارية في المستشفى لضمان فعالية التدريب السريري، كما سيتعاون الطرفان في إجراء البحوث العلمية المشتركة بمشاركة أعضاء الهيئة الأكاديمية مع العاملين بالمستشفى.

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