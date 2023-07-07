«شبكة 42» ضمن أكثر الجامعات ابتكاراً في العالم

المصدر: أبوظبي- البيان

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احتفت مدرسة 42 أبوظبي، أول فرع من مدارس شبكة 42 العالمية لمدارس البرمجة، بتصنيف شبكة 42 في المرتبة السادسة ضمن التصنيف العالمي لأفضل 100 جامعة ابتكارية، والمركز الأول في فئة الجامعات ذات القيم الأخلاقية ضمن تصنيفات جامعات العالم ذات الأثر الحقيقي (WURI).



ويأتي هذا الاعتراف الدولي ليرسخ مكانة شبكة 42 العالمية بصفتها مؤسسة تعليم عالي ذات أثر، لتنضم إلى مجموعة من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي المرموقة التي تشملها تصنيفات جامعات العالم ذات الأثر الحقيقي (WURI)، بما في ذلك جامعة هارفارد، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة ستانفورد، إذ تهدف تصنيفات (WURI) إلى تقييم حجم المساهمات الحقيقية للجامعات على الصعيد المجتمعي، وتسليط الضوء على المنهجيات الإبداعية والمبتكرة للبرامج البحثية والتعليمية المطبقة ضمن الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.



قال ماركوس مولر هابيج، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمدرسة 42 أبوظبي: «نفخر بكوننا جزءاً من شبكة 42، إذ يأتي هذا التصنيف العالمي بمثابة تأكيد على النجاح الذي حققته منهجية التعليم المبتكرة التي تتبعها مدارس شبكة 42 لتعليم البرمجة حول العالم، والتي ساهمت في تزويد آلاف الطلاب في مختلف أنحاء العالم بالمهارات الرقمية الأساسية اللازمة لخوض مسيرة مهنية ناجحة في عالم البرمجة».

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