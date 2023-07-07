إطلاق معسكر الابتكار لتعزيز مهارات الطلبة المستقبلية

المصدر: الشارقة – البيان

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أعلن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار فتح أبواب مختبراته لطلبة المدارس خلال إجازتهم الصيفية 2023، من خلال معسكر صيفي تدريبي يتيح للمنتسبين من الطلبة استكشاف موضوعات جديدة وتعلم مهارات مستقبلية مبتكرة عبر تجربة العديد من المعدات عالية التقنية وورش عمل متخصصة بعمليات التصميم لتشكيل منتجات مبتكرة، وتطوير المهارات في عدة مجالات، منها: الطباعة ثلاثية الأبعاد، والقطع بالليزر والروبوتات، وتصميم الدوائر الإلكترونية، والتكنولوجيا الخضراء والمستدامة، كما سيتم تدريب المنتسبين على العمل في فرق باستخدام الإبداع في استكشاف وحل المشكلات التي يمكن أن تحدث فرقاً في العالم.

ويهدف المجمع من خلال هذا المعسكر بالتعاون وبشراكة استراتيجية مع الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»، إلى تعزيز التوعية بالاستدامة واستخدام التكنولوجيا للحفاظ على البيئة البحرية، كما يسعى المجمع إلى تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم في مجال التكنولوجيا المستدامة .

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