المخيمات الصيفية.. مراكز حافلة بالمعرفة والتسلية

المصدر: أبوظبي-وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحولت المخيمات والبرامج الصيفية في الإمارات إلى مراكز لصقل شخصيات جيل النشء بالمعارف والمهارات المستقبلية والقيم والسلوكيات الإيجابية التي ترسخ قيم الانتماء والولاء للوطن في نفوسهم. مع بداية العطلة المدرسية هذا العام، شهدت الإمارات الإعلان عن تنظيم مجموعة كبيرة من المخيمات الصيفية في كافة مناطق الدولة.

ويعد المخيم الصيفي 2023 بنسخته الرابعة الذي تنظمه وزارة الثقافة والشباب اعتباراً من 10 يوليو الحالي حتى 11 أغسطس المقبل أحد أبرز الأنشطة الصيفية التي تسهم في ترسيخ ثقافة الإبداع واكتساب المعرفة، إلى جانب دوره في تمكين منتسبيه من مختلف مصادر المعرفة، وتطوير مهاراتهم.

ويهدف المخيم الذي يتضمن أكثر من 200 نشاط تفاعلي إلى تمكين أفراد المجتمع عبر الاستثمار الأمثل لطاقاتهم وأوقات فراغهم وتنمية قدراتهم وتوسيع مداركهم وتوعيتهم بالتوجهات المستقبلية فضلاً عن تعزيز ثقافتهم وتعميق ارتباطهم بالهوية الوطنية. وتعتزم دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، تنظيم مجموعة من الفعاليات والأنشطة التفاعلية الصيفية خلال شهري يوليو الحالي وأغسطس المقبل، ومنها المخيم الفني الصيفي في منارة السعديات المصمم خصيصاً لليافعين والصغار حيث يتضمن مجموعة من الأنشطة الفنية والاستكشافية لتحفيز حواسهم، ومخيم الحصن الصيفي لجميع الأعمار الذي يتضمن ورش عمل فنية وأنشطة ترفيهية، ومخيم «كنوز التراث» في قصور وبيوت العين التاريخية.

وتنظم أكاديمية ربدان - المُتخصصة في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات - مخيماً صيفياً استثنائياً تحت عنوان (جاهزين يا وطن)، لتمكين قادة المستقبل وذلك في إطار جهود شاملة ومتكاملة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والوطنية ذات الصلة.

إثراء المعارف

ويقام المخيم خلال الفترة من 10 إلى 27 يوليو في مقر أكاديمية ربدان الرئيسي في أبوظبي، وذلك لفئة الطلاب من عمر 15 حتى 17 عاماً. وفي دبي، انطلقت فعاليات البرنامج الصيفي الطلابي الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة في مركز حماية الدولي، تحت شعار» صيفنا أمن وسعادة.. ابتكار وقيادة«، بمشاركة 1350 طالباً وطالبة يمثلون 20 جنسية.

وأعلنت جمعية النهضة النسائية بدبي - إدارة أجيال المستقبل عن إطلاق برنامج الإجازات تحت شعار»عالم المهارات مع شخصية «شمسة» المبتكرة وذلك خلال الفترة من 3 إلى 27 يوليو والذي يستهدف الفتيات من عمر 8 إلى 16 عاما.

كما ينظم نادي سيدات الشارقة خلال الفترة من 3 يوليو الحالي وحتى 28 أغسطس القادم مخيمه الصيفي. وفي الفجيرة، تنطلق الاثنين المقبل فعاليات مخيم الفجيرة العلمي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز