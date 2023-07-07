جامعة الإمارات الأولى محلياً والـ38 عالمياً

المصدر: العين، الشارقة ـ البيان

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حققت جامعة الإمارات إنجازاً جديداً بتصنيفها الأولى على مستوى الدولة، والثانية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والـ38 عالمياً وفقاً لتصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات الناشئة لعام 2023.

وقفزت جامعة الإمارات العربية المتحدة، 37 مرتبة عن ترتيبها في العام السابق، في إنجاز يعود إلى التحسن في إنتاجية البحث العلمي وجودته، فيما تضمنت القائمة ست جامعات من دولة الإمارات، حيث يعتبر هذا الإنجاز دعماً لمئوية الإمارات 2071، وبالأخص ركيزة التعليم المتميز.

ويُظهر تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات الناشئة أفضل الجامعات في العالم التي تأسست منذ 50 عاماً أو أقل، أو بعبارة أخرى التي تأسست بين عام 1973 وحتى الآن، إذ تتضمن نسخة التصنيف لهذا العام 605 جامعات من 78 دولة مقارنة بـ539 جامعة عام 2022. ويستخدم تصنيف التايمز للتعليم العالي 13 مؤشر أداء تمت معايرتها بعناية تندرج تحت خمسة مجالات وهي: التدريس، والبحث العلمي، والاقتباسات، والسمعة العالمية، والدخل.

كما أظهرت نتائج التصنيفات التي أعلنتها، أخيراً، مؤسسة التايمز الدولية للتعليم العالي، عن تقدم جامعة الشارقة إلى المرتبة 45 لأفضل الجامعات الآسيوية، وكذلك تقدمها للمرتبة 43 على مستوى الجامعات الفتية عالمياً.

وأكد الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير الجامعة، أن هذا الإنجاز يأتي استمراراً لما تحققه الجامعة من تقدم سنوي مستمر ومتزايد على المستوى الدولي خلال السنوات الخمس الماضية، حيث شهدت الجامعة هذا العام، الذي يواكب احتفالاتها باليوبيل الفضي ومرور 25 عاماً على تأسيسها، العديد من الإنجازات وتحقيق الكثير من النجاحات محلياً وإقليمياً ودولياً.

وأكد مدير الجامعة أن تصنيف مؤسسة التايمز الدولية المتخصصة يُعد من أفضل التصنيفات العالمية وأكثرها مهنية ومصداقية، حيث يعتمد في دراسته وتقييمه للمؤسسات الجامعية على مجموعة متنوعة من المعايير والمؤشرات الموثوقة، مؤكداً أهمية ما أظهرته النتائج من تقدم لجامعة الشارقة على مستوى الجامعات في قارة آسيا إلى المرتبة الـ(45)، محققة بذلك تقدماً من المرتبة (72) سابقاً، أي أنها تقدمت بأكثر من (27) مركزاً في هذا التصنيف، الذي يعتمد على 13 مؤشراً ومعياراً لقياس أداء المؤسسة الأكاديمية في أربعة مجالات رئيسة، هي التدريس، والبحث العلمي الرصين والاقتباسات والاستشهادات، ونقل المعرفة، والنظرة الدولية.

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