جامعة الإمارات الأولى محلياً والـ38 عالمياً

العين في 10مايو /وام/ اعتمد مجلس البحث العلمي في جامعة الامارات تمويل 18 مشروعاً بحثياً بما يزيد عن 6 ملايين درهم في عام 2023.. وتتراوح قيمة التمويل لكل مشروع بحثي من 250 ألف درهم للمقترحات البحثية الأدبية والاجتماعية والإنسانية إلى 400 ألف درهم للمقترحات البحثية العلمية الأخرى.  وكانت جامعة الإمارات قد أطلقت في عام 2022 الدعوة إلى المشاركة في "برنامج أبحاث أعضاء هيئة التدريس المواطنين" ، والذي يأتي ضمن مبادرات الجامعة لدعم البحث العلمي وتمكين أعضاء هيئة التدريس المواطنين من تحقيق التميز في الأنشطة العلمية.  وأكد الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي أن البرنامج يهدف إلى إبراز المواهب الإماراتية في مختلف التخصصات العلمية والأدبية ، والذي من شأنه أن يعزز من مكانة الجامعة كجامعة بحثية منتجة للعلوم والمعارف.. مشيرا إلى أن البرنامج يساهم في استراتيجية البحث الوطنية لتحقيق الاستدامة وخلق جيل من العلماء والباحثين الإماراتيين يمّكنهم من نشر مخرجات أنشطتهم البحثية في أرقى المجلات العالمية وذات التصنيف العالي.   وأضاف : أن عدد المشاريع المقدمة  بلغ 36 مشروعاً بحثياً في الدورة الأولى من هذا البرنامج، والتي تمّ تقييمها من قبل مساعدي العميد للبحث العلمي والدراسات العليا، ومدراء المراكز البحثية، ومكتب النائب المشارك للبحث العلمي، وثلاثة خبراء دوليين خارجيين، حيث تم تمويل 18 مشروعاً بحثياً.  وأوضح الدكتور أحمد مراد ، أن عدد المشاريع المموّلة ذات الصلة بتخصصات الطب والعلوم الصحية بلغ خمسة مشاريع بحثية، كما وصل عدد المشاريع البحثية المعتمدة ذات الصلة بالهندسة إلى أربعة مشاريع بحثية إلى جانب أربعة مشاريع بحثية متصلة بالعلوم، فضلا عن عدد المشاريع ذات الصلة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والذي بلغ ثلاثة مشاريع، ومشروعين بحثيين مختصين بتقنية المعلومات.  

المصدر:
  • العين، الشارقة ـ البيان
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حققت جامعة الإمارات إنجازاً جديداً بتصنيفها الأولى على مستوى الدولة، والثانية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والـ38 عالمياً وفقاً لتصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات الناشئة لعام 2023.

وقفزت جامعة الإمارات العربية المتحدة، 37 مرتبة عن ترتيبها في العام السابق، في إنجاز يعود إلى التحسن في إنتاجية البحث العلمي وجودته، فيما تضمنت القائمة ست جامعات من دولة الإمارات، حيث يعتبر هذا الإنجاز دعماً لمئوية الإمارات 2071، وبالأخص ركيزة التعليم المتميز.

ويُظهر تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات الناشئة أفضل الجامعات في العالم التي تأسست منذ 50 عاماً أو أقل، أو بعبارة أخرى التي تأسست بين عام 1973 وحتى الآن، إذ تتضمن نسخة التصنيف لهذا العام 605 جامعات من 78 دولة مقارنة بـ539 جامعة عام 2022. ويستخدم تصنيف التايمز للتعليم العالي 13 مؤشر أداء تمت معايرتها بعناية تندرج تحت خمسة مجالات وهي: التدريس، والبحث العلمي، والاقتباسات، والسمعة العالمية، والدخل.

كما أظهرت نتائج التصنيفات التي أعلنتها، أخيراً، مؤسسة التايمز الدولية للتعليم العالي، عن تقدم جامعة الشارقة إلى المرتبة 45 لأفضل الجامعات الآسيوية، وكذلك تقدمها للمرتبة 43 على مستوى الجامعات الفتية عالمياً.

وأكد الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير الجامعة، أن هذا الإنجاز يأتي استمراراً لما تحققه الجامعة من تقدم سنوي مستمر ومتزايد على المستوى الدولي خلال السنوات الخمس الماضية، حيث شهدت الجامعة هذا العام، الذي يواكب احتفالاتها باليوبيل الفضي ومرور 25 عاماً على تأسيسها، العديد من الإنجازات وتحقيق الكثير من النجاحات محلياً وإقليمياً ودولياً.

وأكد مدير الجامعة أن تصنيف مؤسسة التايمز الدولية المتخصصة يُعد من أفضل التصنيفات العالمية وأكثرها مهنية ومصداقية، حيث يعتمد في دراسته وتقييمه للمؤسسات الجامعية على مجموعة متنوعة من المعايير والمؤشرات الموثوقة، مؤكداً أهمية ما أظهرته النتائج من تقدم لجامعة الشارقة على مستوى الجامعات في قارة آسيا إلى المرتبة الـ(45)، محققة بذلك تقدماً من المرتبة (72) سابقاً، أي أنها تقدمت بأكثر من (27) مركزاً في هذا التصنيف، الذي يعتمد على 13 مؤشراً ومعياراً لقياس أداء المؤسسة الأكاديمية في أربعة مجالات رئيسة، هي التدريس، والبحث العلمي الرصين والاقتباسات والاستشهادات، ونقل المعرفة، والنظرة الدولية.

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