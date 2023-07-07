السماح للمدارس بتعديل شهادات الطلبة

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

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أكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، السماح ‏بتعديل أي بيانات صادرة في شهادة الطالب بطريقة غير صحيحة وذلك بعد صدورها إلكترونياً، وذلك عن طريق مراجعة إدارات المدارس. ‏وأوضحت المؤسسة في دليل الأسئلة الشائعة لنهاية العام الدراسي 2022 - 2023، أنه يمكن للصفوف من الأول إلى الحادي عشر مراجعة إدارة المدرسة وتقديم الوثائق المطلوبة ومن خلالهم ينفذ التعديل أما للصف الثاني عشر ينفذ طلب التعديل إلكترونياً، وذلك بعد مراجعة إدارة المدرسة أيضاً وتقديم الوثائق المطلوبة ومن ثم يعتمد من الموظف المختص في الفرع المدرسي وذلك في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل.

وأفادت المؤسسة من خلال الدليل، بتعذر منح الطالب إفادة (إلى من يهمه الأمر) بشأن إتمام الدراسة في المرحلة الثانوية أو بيان بما يدرسه الطالب في المرحلة الثانوية أو إثبات انه درس مادة معينة أو تعريف بمسار الشهادة أو مسارات القبول في المؤسسات الأكاديمية بغرض إرسالها إلى مؤسسة أكاديمية، أو جهة عمل، أو أي جهة أخرى داخل أو خارج الدولة .

حجب الشهادات

وحول حجب الشهادات، أوضحت المؤسسة أن الشهادات تحجب في حالات عدة منها «الالتزامات المالية وعدم إرجاع أجهزة الحاسوب، أو عدم استكمال بيانات التسجيل أو عدم استكمال الفحص الطبي للخدمة الوطنية».

مادة الأحياء

وحول عدم تضمن شهادة الثاني عشر مادة الأحياء، أفادت أن الطالب درس المادة في الصفين التاسع والحادي عشر، وأتمم متطلبات دراستها، مع الأخذ في الاعتبار أنه تم تزويد ملحقيات السفارات ومؤسسات التعليم العالي داخل الدولة وخارجها، بمعلومات تفصيليه بما يدرسه الطالب في الحلقة الثالثة للصفوف 9-12، بهدف تسهيل إجراءات التحاقهم في التخصصات حسب رغباتهم.

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