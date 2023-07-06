انطلاق امتحانات الإعادة اليوم حتى 12 يوليو

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

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أعلنت مدارس حكومية، أمس، عن بدء حصص برنامج «تمكين» لدعم الطلبة أكاديمياً، وتحديداً الذين لم يحققوا النجاح في الفصل الدراسي الثالث، لطلبة الصفوف من 4 حتى 12، والمستهدفين في امتحانات الإعادة، التي تنطلق اليوم، وتستمر حتى 12 الجاري.

وعممت المدارس، أول من أمس، جداول حصص برنامج «تمكين» على الطلبة وذويهم، داعيه الطلبة للالتزام بالحضور كون البرنامج شرطاً لتقدم الطالب لامتحان الإعادة.

وتستهدف امتحانات الإعادة الطلبة، الذين لم يحققوا النهاية الصغرى في أي مادة دراسية، ضمن مواد المجموعة A في نهاية العام الدراسي، وتطبق الامتحانات ورقياً فقط للصف الرابع، فيما تطبق الامتحانات إلكترونياً للصفوف من الخامس وحتى الثاني عشر، ويمنح الطالب في امتحان الإعادة درجة النهاية الصغرى في حال كانت الدرجة الحاصل عليها أكبر من درجة النهاية الصغرى للمادة.

كما تطبق الاختبارات إلكترونياً للصفوف من الخامس حتى الثاني عشر، من خلال الحضور الواقعي في المدرسة لجميع الطلبة في مدارس التعليم العام، والخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم، كما يقدم طلاب الصف الثاني عشر المسجلون بمدارس التعليم الخاص جميع امتحاناتهم في مدارس التعليم العام الحكومي، بإشراف وتنسيق مشترك مع منسقي الفروع المدرسية.

‏وشددت المدارس على أهمية إحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بالطالب إلى المدرسة، خلال فترة تأدية الاختبار.

وحددت المؤسسة الامتحانات على فترتين الفترة، الأولى من 8:30 حتى 10:30 صباحاً، أما الفترة الثانية فمن 11 حتى 1 ظهراً، فيما حددت فترة واحدة فقط للاختبار يوم الجمعة من 8:30 حتى 10:30 صباحاً.

وعممت المدارس على الطلبة وذويهم رسائل توضيحية حول النتائج، إذ أوضحت أن معنى علامة (-) في الشهادة تعني عدم حصول الطالب على درجة النجاح، ويحتاج إلى حضور حصص تمكين، ولديه امتحان إعادة في المادة.

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