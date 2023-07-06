تعاون بين جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي والاتحاد للطيران

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ومجموعة الاتحاد للطيران مذكرة تفاهم لإطلاق مبادرات مشتركة، وإجراء بحوث حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي، لإحداث تغيير ملحوظ في المعالم الرئيسية لقطاع الطيران في الدولة. كما تهدف المذكرة، التي جرى التوقيع عليها في المقر الرئيسي لمجموعة الاتحاد للطيران في أبوظبي إلى تعزيز المعرفة والتكنولوجيا، وتوطيد أواصر التعاون، عبر تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي، التي من شأنها أن تحدث تحولاً جذرياً في القطاع.

وقال سلطان الحجي، نائب الرئيس للشؤون العامة وعلاقات الخريجين في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: «نفخر بالتعاون مع شركائنا من أجل تسهيل دمج الذكاء الاصطناعي في عملياتهم الأساسية». وقال محمد المنصوري نائب رئيس استراتيجية التوطين والعلاقات الحكومية في الاتحاد للطيران: «نتطلع إلى ترسيخ الشراكة لاستكشاف الفرص، التي يوفرها الذكاء الاصطناعي».

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