100 منحة دراسية تقدمها «رأس الخيمة للطب» بالتعاون مع «نافس»

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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شهدت جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، أمس، توقيع عقود قبول الدفعة الأولى للانضمام إلى برنامج نافس «تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي»، بالاستفادة من المنح الدراسية الكاملة بنسبة 100%، والحوافز المالية الشهرية وفرص عمل بعد التخرج، بما يسهم في دعم القطاع الصحي بالكوادر الوطنية من أصحاب الكفاءة والمهارات، في تخصصي بكالوريوس «الصيدلة»، وبكالوريوس «العلوم في التمريض».

وأكد الدكتور إسماعيل مطالقة رئيس جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، حرص الجامعة على دعم سوق العمل بالكوادر الوطنية المؤهلة بالتعاون مع برنامج «نافس» من خلال تقديم منح دراسية كاملة ومكافآت مالية للطلاب الإماراتيين من المواطنين والمواطنات الراغبين في التسجيل بتخصصي بكالوريوس «الصيدلة»، وبكالوريوس «العلوم في التمريض».

حيث تم تلقي أكثر من 300 استمارة، يتم قبول 100 طالب وطالبة ضمن البرنامج، بهدف تطوير وتعزيز نظام الرعاية الصحية في دولة الإمارات، وتلبية متطلبات واحتياجات القطاع الطبي، وتسليط الضوء على المكانة المهمة للكوادر التمريضية على مستوى القطاعات الصحية الإماراتية.

وأوضحت فاطمة الحوطي، مدير إدارة التدريب وتنمية المهارات في وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن البرنامج يوفر منحاً دراسية ومكافآت شهرية، إضافة إلى فرص وظيفية بعد التخرج، مشيرة إلى أن عدد المواطنين والمواطنات الذين انضموا للبرنامج في دفعته الأولى خلال العام الماضي، بلغ 1417 طالباً وطالبة.

وأضافت: يوفر البرنامج مسارين للدراسة وهما المسار الأكاديمي لتخصصات البكالوريوس في 9 مجالات: التمريض، القبالة، الصيدلة، علوم المختبرات الطبية، التصوير الطبي، العلاج الطبيعي، طب الطوارئ، وتقنية التخدير، ومسار آخر في البرامج الصحية المساندة التخصصية، ويوفر دبلومات لمهن تخصصية مختلفة منها المساعد الصحي، مساعد ممرض، فني صيدلة، فني مختبر، فني أشعة، فني العلاج الطبيعي، مساعد طبيب أسنان ودبلوم في الخدمات الطبية الطارئة.

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