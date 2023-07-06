400 طالب وطالبة في «أبطال شرطة الغد»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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انضم 400 طالب وطالبة بالفئة العمرية من 11 - 15 عاماً إلى النسخة الخامسة من البرنامج الصيفي «أبطال شرطة الغد»، ويستمر لمدة 4 أسابيع، يتضمن أنشطة متكاملة، لتحفيزهم على تجربة الحياة العسكرية، ورفع اللياقة البدنية لديهم، وتعزيز الانتماء للوطن، وإكسابهم المهارات الإيجابية وتمكينهم المهارات القيادية.

وأكد العميد حسين علي الجنيبي مدير إدارة التأهيل الشرطي بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية لتطوير آليات العمل، والارتقاء بمستوى وجودة الخدمات الأمنية والشرطية، وأهمية استثمار أوقات الطلبة، خلال الإجازة الصيفية.

وأوضح أن البرنامج يسعى إلى تنمية قدرات المشاركين في تطبيق المفاهيم والمهارات المكتسبة في حياتهم ونشاطاتهم المختلفة.

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