مدارس المنهاج البريطاني بدبي تختتم عامها الدراسي بفعاليات متنوعة

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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تختتم مدارس المنهاج البريطاني في دبي عامها الدراسي الجمعة المقبل «7 يوليو 2023» بحزمة فعاليات، تتضمن مسرحيات ومعارض فنية، وتكريم الطلبة، والعديد من الأنشطة المعززة والجاذبة لانتظام الطلبة حتى آخر يوم دراسي.

واستعرضت المدارس جهد عام كامل من تدريب الطلبة على العمل المسرحي، والكشف عن أكثر من 500 لوحة فنية وأعمال يدوية، أنجزها الطلبة على مدار العام، وتعتبر فرصة لإظهار مهاراتهم الفنية، بجانب إبراز قدراتهم في التمثيل والرسم والمشغولات اليدوية، بالإضافة إلي الاهتمام بالشعر والخطابة، فضلاً عن تكريم الطلبة على الإنجازات الرياضية وغيرها.

احتفال وتكريم

وقال كريم مورسيا، مدير مدرسة جيمس البرشاء الوطنية: إن إدارة المدرسة استقبلت الطلبة بعد العيد بمجموعة أنشطة، لتشجيع الطلاب على الحضور والاحتفال بإنجازاتهم العديدة، التي حققوها طيلة العام، وشهدت المدرسة احتفالات حيوية بنهاية العام، تضمنت تكريم الطلبة المتميزين، موضحاً أن حفلات التخرج خلال اليوم الأخير تختتم مسيرة هذا العام، وبداية الانطلاقة لرحلة العام المقبل.

وأشارت المعلمة دينا عادل معلمة الفنون المسرحية في مدرسة السلام كميونتي إلى أنها عملت مع أكثر من 100 طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية، لتقديم مسرحية «علاء الدين»، وعرضها على مسرح القصباء في الشارقة، واستمر تدريب الطلبة طوال العام الدراسي للخروج بهذا العمل الضخم، لإحياء الفن المسرحي في المدارس، وترسيخ مكانته بين الأجيال.

وأوضحت أن الفنون المسرحية وسيلة فعالة لتنمية مهارات الطلاب وتحسين مستواهم الأكاديمي والاجتماعي، وتعزز هذه الفنون الثقة بالنفس والإبداع والتفكير النقدي والتعاون والعمل الجماعي، وتحسن مهارات الإدارة والتنظيم والإلقاء والتعبير الشفوي والاستماع والتعاطف، بالإضافة إلى أنها تساعد على تحسين الوعي الاجتماعي، والمساهمة في المجتمع بشكل إيجابي.

وأكدت أهمية تنظيم الفعاليات الفنية والعروض المسرحية والورش التدريبية، وتشجيع الطلاب على المشاركة فيها، واستكشاف قدراتهم.

معرض فني

وقالت معلمة التربية الفنية سهر أكبر من مدرسة السلام الخاصة إنها حرصت على تنظيم معرض فني خلال الأسبوع الأخير، يجمع كل أعمال الطلبة الفنية، لتوفير تجربة تعليمية شاملة ومتنوعة لجميع طلابها، تساعد على تنمية مهاراتهم وإبراز مواهبهم، حيث تم عرض أكثر من 250 لوحة فنية وأكثر من 150 عملاً يدوياً.

واعتبرت أن الفنون والأعمال اليدوية جزء أساسي من التربية والتعليم، ويمكن من خلالها تنمية المهارات، وتشجعيهم على التفكير الإبداعي وتجربة أفكار جديدة ومختلفة، كما أنها تساعد الطلاب على تعلم كيفية التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم بطرق مختلفة.

وذكرت أن الفنون والأعمال اليدوية تعتبر نشاطاً يتطلب تركيزاً عالياً وانتباهاً دقيقاً.

شعر وأدب وخطابة

وأوضح جيمس ماكدونالد، مدير مدرسة جيمس ويسجرين الدولية، أنه تم التخطيط لفعاليات الأسبوع الأخير من العام الدراسي الحالي والمتمثلة في إلقاء الشعر العربي، والقصة القصيرة والخطابة وغيرها، فضلاً عن تكريم عدد من الطلاب المتميزين في كل المراحل التعليمية في المدرسة احتفاء بإنجازاتهم على المستويين العلمي والاجتماعي.

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