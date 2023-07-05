تعاون جامعتي «محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» و«الشارقة»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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وقعت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية وجامعة الشارقة، اتفاقية تعاون في المجالات العلمية والأكاديمية، وتفعيل الشراكة البحثية والأنشطة المشتركة بين مراكز الأبحاث في كلتا الجامعتين، وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات عملهما بما يشمل الإشراف المشترك على طلبة الدراسات العليا، وإنجاز الدراسات والمقالات ذات الاهتمام المشترك ونشرها في المجلات والإصدارات التابعة لكل منهما، إلى جانب الاستفادة من مصادر التعلم وقواعد البيانات المتوفرة لديهما، والعمل على إنشاء فهرس موحد للمصادر والمراجع العلمية والأكاديمية بما يتيح لهما سهولة الوصول إليها وفق التشريعات المعمول بها لديهما.

وقع الاتفاقية الدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، والدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة.

ونصت الاتفاقية على التنسيق المشترك بشأن الاستفادة من قواعد البيانات الإلكترونية العلمية والمهنية المتاحة لديهما للحصول على أفضل المنافع في هذا الصدد، وتبادل الإصدارات والكتب والدوريات والمنشورات والبحوث باللغة العربية أو أي لغة أخرى معمول بها لديهما.

وأكد الدكتور خليفة الظاهري أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية للانفتاح على مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة، وتوثيق الصلات معها، وإقامة شراكات لخدمة المجتمع المحلي.

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