1350 طالباً وطالبة في دورات صيفية بشرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت فعاليات البرنامج الصيفي الطلابي، الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مركز حماية الدولي، تحت شعار «صيفنا أمن وسعادة.. ابتكار وقيادة»، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، ومجلس دبي الرياضي، بالإضافة للعديد من الشركاء من الإدارات العامة ومراكز الشرطة، تحت رعاية معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي.

ويشارك هذا العام أكثر من 1350 طالباً وطالبة، يمثلون 20 جنسية في فعاليات البرنامج الصيفي، التي تمتد لغاية 28 من الشهر الجاري في 10 مواقع بإمارة دبي، فيما يتضمن البرنامج تدريبات عسكرية ورياضية، ومحاضرات توعية ومعرفية وزيارات للعديد من المواقع التعليمية ذات الصلة.

استثمار الوقت

وأكد العميد عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي وحرصها المستمر على دعم وتنظيم البرامج والأنشطة الصيفية لطلبة المدارس في نهاية العام الدراسي، بهدف استثمار أوقات الطلبة، الذين هم ثروة الوطن وعدته للمستقبل، والعمل على تعميق الشعور بالانتماء للهوية الوطنية واحترام الأنظمة والقوانين، وغرس قيم الولاء للقيادة الرشيدة، وإعداد جيل من الشباب على درجة عالية من الوعي والثقافة تخلق لديه روح الفداء والشجاعة والإقدام والتضحية في خدمة الوطن والدفاع عنه.

بناء الشخصية

وقال العميد عيد حارب: «إن عملية بناء شخصية الطالب تتطلب تضافر جميع الجهود من كل المؤسسات، وفق أسس علمية قادرة على صنع جيل جديد من الطلاب، الذين سيحملون لواء القيادة في كل المؤسسات الحكومية والخاصة، إضافة إلى قراءة المستقبل، من خلال تطبيق منهجية علمية في تطبيق البرامج الصيفية المتنوعة، التي تؤصل في نفوس الطلاب العديد من المفاهيم والقيم النبيلة».

وأضاف: «أكدت الأبحاث والدراسات حتمية احتواء الطلاب خصوصاً أصحاب الأعمار من 11 – 18 عاماً، وهو العمر المُخصص للتسجيل بالبرنامج الصيفي، حيث إن هذه الفئة معرضة أكثر من غيرها للانجراف وراء المُغريات بكل أنواعها، لهذا وضع مركز حماية الدولي جل اهتمامه من أجل احتواءها عبر إعداد برامج موسمية ومحاضرات مُتخصصة وورش عمل متنوعة ومخصصة للتعامل مع هذه الفئة».

برامج جديدة

ومن جانبه قال العقيد الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي بالنيابة: إن البرامج والدورات الصيفية متنوعة لتلبي كل الرغبات، حيث تم إدراج برامج جديدة كدورة المُنقذ الصغير «السباحة»، ودورة في الغوص، ودورة المُتحري الواعد، ومبادرة أجيال الفروسية، ومبادرة الدراجات الهوائية، ودورة ضباط المستقبل «أمن المداس»، بالإضافة إلى تنفيذ الزيارات الميدانية المعرفية المتنوعة.

وأكد أن شرطة دبي تحرص بكل قطاعاتها على إسعاد المجتمع، عبر تنفيذ المبادرات والأنشطة، التي تخدم الأسرة في المقام الأول، كونها أساس المجتمع وبنيته، وأن شريحة الطلاب لهم الأولوية في الاهتمام، كونهم مستقبل الوطن وعماده، وقادة الغد في كل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وهم من يعول عليهم لتحمل المسؤولية مستقبلاً، وأن تنشئتهم الصحيحة هي الهدف الذي يجب على الجميع إدراكه والعمل على تحقيقه.

10 مراكز تدريبية

وثمن العقيد عبد الرحمن المعمري الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، التي قامت بتوفير صالات استقبال الطلاب ضمن 10 مراكز ومدارس في إمارة دبي، وهي مدرسة الصفا، ومدرسة القيم النموذجية بالبرشاء 1 لاستقبال وتدريب الطالبات في منطقة بر دبي، أما في منطقة ديرة فقد تم توفير صالة مدرستي أحمد بن راشد بالمحيصنة 1، وحمدان بن راشد بالورقاء 2 للبنين، وصالة مدرستي أسماء بنت النعمان بالطوار 3 ومدرسة الراشدية للتعليم الثانوي للبنات، أما في منطقة حتا فقد تم تخصيص صالة مدرسة حتا 2 الثانوية للبنات، وصالة مدرسة حتا 1 للبنين.

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