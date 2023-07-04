«الإمارات للتعليم»: تصديق شهادة الثانوية لاستخدامها بالخارج

المصدر: (دبي - رحاب حلاوة )

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أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن إطلاق خدمة تصديق شهادة دراسية النسخة الأصلية لطلبة الصف الثاني عشر لاستخدامها خارج الدولة.

ودعت الراغبين في تلقي الخدمة لزيارة موقعها الإلكتروني www.ese.gov.ae، معلنة عن تصميم باقة من الخدمات الرقمية التي تلبي تطلعات واحتياجات الجمهور في سبيل تحسين وتجويد خدماتها، بواقع 10 خدمات رقمية توفر الوقت والجهد على المتعاملين نحو إنجاز المعاملات.

وأشارت المؤسسة إلى أن من بين الخدمات التي توفرها خدمة طلب تصديق شهادة دراسة للتعليم العام، خلال 3 أيام عمل، وطلب التحقق من صحة الشهادة، وطلب إصدار شهادة لمن يهمه الأمر بالتسلسل الدراسي للطالب في المدارس الحكومية، وطلب إصدار شهادة استمرارية دراسة لطالب في مدرسة حكومية.

كما وضعت المؤسسة خدمات متنوعة مثل طلب استفسار، أو تقديم ملاحظة، أو تقديم مقترح.

وأتاحت المؤسسة أيضاً طلب تسديد رسوم الدراسة لأبناء الوافدين في المدارس الحكومية، وطلب تسجيل في التعليم المستمر المتكامل، وطلب تسجيل وقبول طالب في المدرسة الحكومية، وطلب إصدار شهادة ترك دراسة.

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