جامعة الشارقة توقّع مذكرة تفاهم للبحث الطبي والعلمي

المصدر: (الشارقة ـ وام)

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وقّعت جامعة الشارقة ومستشفى «إن إم سي رويال» بأبوظبي مذكرة تفاهم بهدف النهوض بالتعليم الطبي وتوسيع مجالات البحث الطبي والعلمي، وتقديم برامج تدريب سريرية إكلينيكية لطلبة كلية الطب في الجامعة.

وقع مذكرة التفاهم الدكتور قتيبة حميد، نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية وعميد كلية الطب، وفرانك جابرييل ديليسي، نائب رئيس العمليات الأول بالمستشفى.

وتنص بنود المذكرة على أن ترشح الجامعة عددا من الطلبة المؤهلين والملتزمين بالأنظمة واللوائح والسياسات الخاصة بالمستشفى لفترة تدريب داخل المستشفى مع التزام الطلبة بحماية خصوصية المرضى وسرية معلوماتهم أثناء الأنشطة التدريبية، حيث تتولى الجامعة التنظيم والإشراف على جميع أشكال تقييم الطلبة بينما يوفر المستشفى الوصول الخاضع للإشراف إلى الخدمات السريرية والمرافق المختلفة ذات الصلة التي تدعم عملية التدريب الإكلينيكي للطلبة.

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