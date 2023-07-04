«مواصلات الإمارات» تتأكد من جاهزية الحافلات المدرسية

المصدر: دبي- البيان

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أنهى وفدٌ من مواصلات الإمارات ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي زيارة تفقدية وتنسيقية إلى عدة مصانع متخصصة بصناعة الحافلات المدرسية في جمهورية الصين الشعبية، وذلك للتأكد من مطابقة الحافلات المصنعة لديها للمواصفات والاشتراطات المعمول بها في الدولة، وضمان أعلى مستويات السلامة والجودة، وذلك عقب ترسية مناقصة توريد الحافلات على تلك المصانع عبر الوكلاء المحليين.

ورافق وفد الشركة الذي ترأسه عبدالحميد السبع، الرئيس التنفيذي لدائرة الخدمات الفنية بمواصلات الإمارات، كل من خالد المازمي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية بالإنابة بمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وممثلي الوكلاء المحليين عن مجموعة النابودة بصفتها وكيلاً للعلامة التجارية زونغنونغ ZHONGTONG، فيما ضم الوفد من الشركة كلاً من عبدالله الموسى، المدير التنفيذي لقطاع النقل المدرسي بالتكليف، والمهندس عامر الهرمودي، مدير إدارة الصيانة والإصلاح، وطارق العبيدلي مدير إدارة الأسطول، وعبدالله محمد مدير إدارة تطوير الأعمال بالخدمات الفنية، وخالد شكر مدير إدارة الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية، إلى جانب مجموعة من المدراء والمسؤولين والموظفين الاختصاصيين.

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وأفاد عبدالحميد السبع أن الزيارة تأتي في سياق حرص الشركة على ترسيخ التواصل والعلاقات مع الموردين المحليين والدوليين بما يخدم مصالح الشركة وأهدافها في الحفاظ على موقعها الريادي في خدمات النقل المدرسي على مستوى الدولة، عبر الارتقاء بمستوى جودة تصنيع الحافلات وضمان الاستجابة التامة لمعاييرها في أنظمة السلامة والأمان في الحافلات، والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية والتقنية المعمول بها في قطاع النقل المدرسي وتلبيتها للتشريعات الخاصة بالدولة، حيث استهدفت الزيارة الاطلاع على مراحل تصنيع الحافلات المعتمدة للشركة وفق الترسية لوكلائها بالدولة.

وأشاد خالد المازمي بالتعاون البناء مع كافة الأطراف بهدف الارتقاء بخدمة النقل المدرسي من خلال تحقيق أعلى الاشتراطات في هذا المجال، لافتاً إلى أن معايير الأمن والسلامة تحظى بالأولوية القصوى لدى المؤسسة، حيث تم خلال الزيارة التأكد من هذا الجانب ومطابقتها لأعلى المعايير العالمية المتبعة.

وأوضح عبدالله الموسى أن الزيارة غطت مصانع حافلات مدرسية لثلاث علامات تجارية رائدة على مستوى جمهورية الصين الشعبية، وهي زونغ تونغ ZHONGTONG، وهاير HIGER، وكينغ لونغ KINGLONG، وذلك في عدد من المدن والمناطق لاسيما العاصمة بكين وشينغهاي وشيامن وسوجو، حيث جرى عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات والجولات الميدانية التي تلقى خلالها الوفد الزائر شروحات وافية من كبار المسؤولين في تلك الشركات عن مراحل التصنيع المختلفة، كما تم إجراء عدة اختبارات معملية وميدانية للحافلات وأجزائها بحضور مسؤولي الشركة.

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