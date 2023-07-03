"تعليم" تطلق خدمة تصديق شهادة الثانوية لاستخدامها خارج الدولة

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

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أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن إطلاق خدمة تصديق شهادة دراسية (النسخة الأصلية) وذلك لطلبة الصف الثاني عشر لاستخدامها خارج الدولة. ودعت الراغبين في تلقي الخدمة لزيارة موقعها الإلكتروني www.ese.gov.ae، كما أعلنت المؤسسة عن تصميم باقة من الخدمات الرقمية التي تلبي تطلعات واحتياجات الجمهور في سبيل تحسين وتجويد خدماتها، بواقع 10 خدمات رقمية توفر الوقت والجهد على المتعاملين نحو إنجاز المعاملات.

وأشارت المؤسسة إلى أن من بين الخدمات التي توفرها خدمة طلب تصديق شهادة دراسة للتعليم العام، وحددت المؤسسة زمن الإنجاز لها 3 أيام عمل، وطلب التحقق من صحة الشهادة، وطلب إصدار شهادة لمن يهمه الأمر بالتسلسل الدراسي للطالب في المدارس الحكومية، وطلب إصدار شهادة استمرارية دراسة لطالب في مدرسة حكومية، كما وضعت المؤسسة خدمات متنوعة مثل طلب استفسار، أو تقديم ملاحظة، أو تقديم مقترح.

وأتاحت المؤسسة أيضاً طلب تسديد رسوم الدراسة لأبناء الوافدين في المدارس الحكومية، وطلب تسجيل في التعليم المستمر المتكامل، وطلب تسجيل وقبول طالب في المدرسة الحكومية، وطلب إصدار شهادة ترك دراسة، بالإضافة إلى الخدمة الرقمية طلب تعديل بيانات طالب سابق في المدرسة الحكومية، مشيرة إلى أنه يستغرق 5 أيام عمل لإنجاز الخدمة، وتتطلب تلك الخدمات جميعها إنشاء حساب على موقع المؤسسة وتعبئة الطلب إلكترونيا ودفع الرسوم، ثم استلام المعاملة عن طريق شركة التوصيل.

وكانت قد أفادت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بتفعيل رابط تسجيل في خدمة الشهادة الأصلية عقب إجازة العيد، حيث إن الشهادات الإلكترونية متاحة على صفحة الطالب، أما بشأن النسخة الأصلية لخارج الدولة فقد أتاحت إطلاقها عقب إجازة العيد.

وأوضحت أن الطالب الذي يرغب في الحصول على النسخة الأصلية، ينبغي عليه اختيار «أصلية 2023» عند التسجيل عبر الرابط، لتتم طباعة الشهادات وتسليمها إلى شركة توصيل لتوصيلها خلال 48 ساعة من التقديم، فيما أغلقت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أمس الاثنين، منصة التظلمات ومراجعة الدرجات للطلبة وأولياء الأمور للفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الجاري 2022-2023، حيث أتاحت تقديم التظلمات لمدة 8 أيام بدءًا من 26 يونيو الماضي.

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