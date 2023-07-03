افتتاح النسخة 34 لأولمبياد الأحياء الدولي اليوم في جامعة الإمارات

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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ينطلق اليوم حفل افتتاح النسخة 34 للأولمبياد الدولي للأحياء في جامعة الإمارات، بحضور معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، والدكتورة لينكا ليبرسوفا رئيسة اللجنة التنفيذية لأولمبياد الأحياء الدولي.

وتهدف استضافة النسخة 34 للأولمبياد الدولي للأحياء، والذي أعلنت سابقاً وزارة التربية والتعليم عن انتهاء التحضيرات النهائية للاستضافة في جامعة الإمارات، إلى اكتشاف الطلبة الموهوبين من مختلف دول العالم في مجال علم الأحياء، كما سيُمكِّنهم من تطوير شراكات علمية وبحثية دولية في المجتمع العلمي، وسيساهم بإعداد وتمكين القادة المستقبليين في علوم الحياة.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد بلغ عدد المشاركين بالأولمبياد 320 طالباً وطالبة من 80 دولة و 300 عضو لجنة تحكيمية.

شراكات دولية

وفي هذا الإطار قال الأستاذ الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات: «يعتبر هذا الأولمبياد فرصة هامة لجامعة الإمارات العربية المتحدة في العديد من الجوانب التي تتمثل في بناء الشراكات الدولية، وفي استقطاب الكفاءات الطلابية، وتعزيز المواهب الوطنية للمضي قدماً بالأولويات الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات، وأيضاً لاستراتيجيتنا الأكاديمية، وتعزيز السمعة العالمية من خلال تقديم مخرجات بحثية تساعد في التطوير، واليوم نحن كمؤسسات تعليمية شريك استراتيجي لوزارة التربية والتعليم في تحقيق هذه الرؤية».

استقطاب المواهب

ويأتي تنفيذ الأولمبياد انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية للدولة الرامية للنهوض بمختلف مجالات العلوم والبحث العلمي والابتكار،واستقطاب واستبقاء المواهب العالمية، بل ويُعزز في الوقت ذاته مكانة الدولة الريادية التنافسية العالمية.

وتم تدريب قرابة 200 من طلبة الدراسات العليا والأساتذة الجامعيين على إعداد ودعم تنفيذ وإدارة الاختبارات النظرية والعملية للأولمبياد، وتدريب 200 متطوع على آلية تقديم الدعم التنظيمي اللازم لإنجاح فعاليات الأولمبياد، حيث تعكس هذه المشاركة التطوعية أصالة المجتمع الإماراتي، وإيمانه اللامحدود بأهمية المشاركة المجتمعية والتنافس والحرص على خدمة دولة الإمارات.

كما التقت «البيان» عدداً من طالبات كلية العلوم بجامعة الإمارات اللاتي تم ترشيحهن كمنظمات للفريق العلمي الخاص بالكيمياء الحيوية في الأولمبياد الدولي للأحياء اللاتي أكدن على فخرهن باستضافة الجامعة لنسخة 34 للأولمبياد الدولي للأحياء، الأمر الذي يؤكد على أن جامعة الإمارات هي جامعة المستقبل.

وفي هذا الإطار قالت وصايف الطنيجي: «إن استضافة الجامعة للنسخة 34 للأولمبياد الدولي للأحياء من شأنه أن يُعزز مكانة الدولة الريادية التنافسية العالمية. كما أنها في الوقت ذاته تسهم في تحفيز الطلبة على التعلم والبحث، مما يُؤدي إلى زيادة التحصيل العلمي. ومن جانب آخر فإن المسابقات العلمية تُشعل أيضاً فتيل المنافسة بين المشاركين».

وأكدت دلال سالم سعيد على أن الأولمبياد الدولي للأحياء يتم فيه اختبار الطلاب في مهاراتهم مع حل المشكلات الحيوية في مختلف فروع علم الأحياء، بالإضافة إلى اختبار مهاراتهم في التعامل مع التجارب الحيوية.

وأوضحت زينة قدور بأن مثل هذا الأولمبياد يؤدي إلى تحفيز الطلبة على التعلم والإبداع والابتكار. وتمنت قدور النجاح والتوفيق للطالبات والطلبة المشاركين من مختلف دول العالم.

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