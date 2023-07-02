تخصصات جامعة الشارقة تواكب سوق العمل

المصدر: استطلاع - عصام الدين عوض

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أكد طلبة متميزون من خريجي جامعة الشارقة، حصلوا على معدلات مرتفعة في مختلف التخصصات العلمية والأكاديمية في درجات البكالوريوس والدراسات العليا، أن الجامعات الإماراتية تضاهي الجامعات العالمية ببرامجها الأكاديمية المتميزة التي تقدمها والتي تواكب سوق العمل.

وقالوا لـ«البيان»، إن جامعة الشارقة وفرت لهم بيئة علمية وتعليمية مناسبة ومشجعة على الإبداع والابتكار عبر المختبرات العلمية التي تم تجهيزها بأعلى المستويات.

إضافة إلى الاحتفاء بـ650 طالباً وطالبة، منهم 110 حاصلون على أعلى معدل دراسي 4/4، كما تعلموا كيفية البحث والتحليل العلمي، وتقييم المصادر واستخلاص المعلومات، وكيفية التواصل العلمي عبر الكتابة الأكاديمية وتقديم العروض التقديمية، وكيفية التفكير النقدي وحل المشكلات، إضافة إلى مهارات التعلم الذاتي والبحث وكتابة المقالات العلمية ونشرها.

تطوير

وأكد أحمد محمد خواتمي الحاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونية من كلية الهندسة بمرتبة الشرف الأولى بمعدل 4/4، أنه يطمح للعمل في مجال إدارة الطاقة الكهربائية، وتطوير وإيجاد مصادر طاقة متجددة وآمنة، والعمل على البحوث العلمية بالمجال نفسه.

لافتاً إلى أن جامعة الشارقة توفر أفضل تجربة تعليمية لمواجهة أي صعوبة في فترة الدراسة، إضافة إلى توفير بيئة بحثية ملائمة عبر المختبرات الحديثة.

وأكد سعيد راشد بالعجيد الكتبي الحاصل على درجة البكالوريوس في الإذاعة والتلفزيون من كلية الاتصال جهود الجامعة في توفير البيئة التعليمية والتربوية والثقافية للالتحاق بسوق العمل المستقبلي عبر التدريب والتطبيق العملي لبعض مساقات الكلية، إذ يطمح سعيد إلى العمل في بيئة علمية مناسبة لخدمة المجتمع والجامعة، ورد الجميل للوطن وللقيادة الرشيدة التي لم تبخل على أبنائها بتوفير معينات النجاح والتفوق كافة.

مهارات

من جهتها، قالت شهد عوض محمد الحاصلة على درجة الماجستير في الطب الجزيئي وتطبيقاته الإكلينيكية، من كلية الطب بمرتبة الشرف الأولى بمعدل 4/4، إنها حصلت على منحة دراسية كاملة، مهدت لها الطريق لصقل مهاراتها العلمية والعملية في مجال البحوث المتعلقة بالعلوم البيولوجية والطبية، وذلك بالعمل مساعدة باحث في معهد البحوث للعلوم الطبية والصحية في الجامعة.

دعم

بينما أشار هيثم جاسم آل علي الحاصل على درجة دكتوراه الفلسفة في الحديث وعلومه من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمرتبة الشرف الأولى بمعدل 4/4، إلى أن جامعة الشارقة توفر القاعات الدراسية الحديثة، وتدعم البحث العلمي وتعمل على التواصل الإيجابي مع طلبتها، ويطمح الخريج هيثم إلى العمل على استكمال البحث والنشر العلمي والحصول على الأستاذية.

وأكدت أسماء محمد الزرعوني الحاصلة على درجة ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال من كلية إدارة الأعمال بمرتبة الشرف الأولى بمعدل 4/4، أن أعضاء الهيئة التدريسية أسهموا في تعزيز فكر ومنظومة التميز، بما يمتلكونه من خبرة ومعرفة في مجال تخصصهم، وتسعى أسماء إلى مواصلة دراستها في برنامج الدكتوراه لتطوير المعرفة في مجالات متعددة تسهم في تطوير المجتمعات.

تحليل

بدورها، قالت هند عبدالله الزرعوني الحاصلة على درجة بكالوريوس العلوم في هندسة الحاسوب من كلية الحوسبة والمعلوماتية: اكتسبت مجموعة واسعة من المهارات العلمية والحيوية في سنوات الدراسة، منها كيفية البحث والتحليل العلمي.

وتقييم المصادر واستخلاص المعلومات، وكيفية التواصل العلمي بالكتابة الأكاديمية وتقديم العروض التقديمية، وكيفية التفكير النقدي وحل المشكلات، وأوضحت أنه ضمن أهدافها السعي للحصول على وظيفة في مجال هندسة الحاسوب.

وفي السياق ذاته أشارت مريم علي الكندي الحاصلة على درجة دكتوراه الفلسفة في التاريخ والحضارة الإسلامية، من كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية بمرتبة الشرف الأولى بمعدل 4/4، إلى أنها اكتسبت مهارة الكتابة التاريخية، وإعداد البحوث العلمية، ونشرها في المجلات العلمية المحكمة، ومهارة استقراء التاريخ وكتابته بطريقه موضوعية، إلى جانب مهارة الإلقاء والتقديم والمشاركة في الندوات العلمية المختلفة.

بصمة

بينما أكد غيث محمود جمجوم، الحاصل على درجة البكالوريوس في الرياضيات من كلية العلوم، أن الجامعة أسهمت في تطوير مهاراته في التحليل المنطقي والبحث العلمي، وذلك عبر طبيعة المساقات التخصصية المختلفة، والعديد من الورش العلمية والثقافية المقدمة للطلبة، لافتاً إلى أنه يطمح إلى أن يضع بصمة علمية جديدة ومؤثرة، ليكون هذا طريقاً لرد الجميل الذي نلته من جامعة الشارقة.

وأكد أحمد محمد الشحي الحاصل على درجة البكالوريوس في القانون من كلية القانون، أنه اكتسب العديد من المهارات العلمية، التي تبلورت في بنية المهارة البحثية بأفرعها التحليلية، والوصفية، والنقدية، والمقارنة، إضافة إلى مهارة العمل النيابي، ويطمح إلى الجمع بين استكمال دراساته العليا والعمل المهني.

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