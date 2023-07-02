جامعة دبي: بدء قبول طلبات منح حمدان بن راشد الدراسية

المصدر: دبي ـ البيان

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بدأت جامعة دبي تلقي طلبات المنح الدراسية من الطلبة المتفوقين الكاملة للعام الأكاديمي الجديد، ضمن منحتها السنوية التي قررتها باسم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وتأتي هذه المنح وعددها 3 منح دراسية كاملة وفاء وتخليداً لذكرى الراحل الذي قدم مسيرة حافلة بالعطاء على الصعيد الوطني، لا سيما دعمه المتواصل للمشاريع الخيرية والأداء التعليمي المتميز والأبحاث العلمية والبرامج الصحية، إضافة إلى مساهماته السخية والمتميزة مع جامعة دبي ودعم الطلبة المتعسرين سنوياً من خلال هيئة آل مكتوم الخيرية.

وأعلنت الجامعة عن فتح باب التسجيل وتقديم طلبات المنح للمتفوقين وحددت الرقم المجاني 800863 للتواصل مع المتقدمين للتسجيل في هذه المنح وغيرها من المنح التي تقدمها سنوياً.

وتقدم الجامعة على نفقتها الخاصة تلك المنح السنوية الكاملة للطلبة المتفوقين والذين حصلوا على معدل 98 في المئة وما فوق في الثانوية العامة، وتم تخصص تلك المنح لدراسة مرحلة البكالوريوس في تخصصات: إدارة الأعمال، تقنية المعلومات، هندسة الحاسوب، الذكاء الاصطناعي، هندسة الكهرباء والاتصالات، والقانون.

وأكد الدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة أن الجامعة التي ترفع شعار وهدف «جودة التعليم» في دولة الإمارات يهمها أن تربط تلك المنح التعليمية والأكاديمية بمبدأ «التفوق العلمي» ويشرفها تسميتها باسم منحة «الشيخ حمدان بن راشد» السنوية، مشيراً إلى أن الجامعة ستغطي رسوم الدراسة كاملة كل عام ولمدة أربع سنوات أكاديمية لكل طالب متفوق يستحق هذه المنحة.

قبول

وقال إن الجامعة والتي تستعد لقبول واستقبال طلبتها في عامهم الأكاديمي الجديد 2023 تعمل باستمرار على تطوير برامجها والتخصصات التي تطرحها وأنها طرحت عدداً من البرامج الجديدة هذا العام وذلك في ضوء توجهات القيادة لاستشراف المستقبل وملاءمة مراعاة هذه البرامج والتخصصات مع احتياجات سوق العمل في الحاضر والمستقبل .

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