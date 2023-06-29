4 جامعات إماراتية بين أفضل 500

المصدر: دبي ـ البيان

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دخلت 11 جامعة إماراتية تصنيف 2024 لترتيب الجامعات في العالم الذي تصدره الشركة البريطانية لتحليلات التعليم العالي «كيو إس» العالمية. وبحسب التصنيف؛ فإنّ 11 جامعة إماراتية دخلت التصنيف منها أربع جامعات دخلت قائمة أفضل 500 جامعة، منها جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا التي جاءت في المركز 230، كما قفزت جامعة الشارقة إلى المركز 465، بعدما كانت في المركز 601.

وضم التصنيف 84 جامعة، في 15 دولة عربية، حيث جاءت دولة الإمارات في المركز الأول في توفير بيئة تعليم دولية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأعلنت «كيو إس» أنَّ الإمارات أظهرت أفضل النظم البيئية العالمية للتعليم العالي، فضلاً عن القوة البحثية في مجال الهندسة.

كما أحرزت 81 % من مؤسسات الإمارات تقدماً في التصنيف بسبب سمعتها العالمية المرتفعة. وبحسب التصنيف فإنَّ الإمارات هي الأكبر بين الدول التي تضم 10 مؤسسات مُصنّفة في مؤشر أعضاء هيئة تدريس الدولية المكثفة، حيث حلّت جميع الجامعات الإماراتية الـ11 في قائمة أفضل 50 جامعة في هذا المؤشر.

وكانت جامعة الإمارات موطن أكثر أعضاء هيئة التدريس عالمية، كما تصدرت الإمارات العالم في نسبة الطلاب الدوليين، حيث توجد أربع من جامعاتها ضمن أعلى 10 جامعات في المؤشر. وجاءت سبع جامعات إماراتية ضمن قائمة أفضل 1000 جامعة، من بينها جامعة الإمارات، كما جاءت جامعة عجمان، والجامعة الكندية في دبي في المرتبة 551، وجامعة أبوظبي في المرتبة 580، والجامعة الأمريكية في دبي في المركز 601، وجامعة زايد في المركز 701، وجامعة دبي في المركز 801.

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