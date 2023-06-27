متفوقون: نظامنا التعليمي يؤهلنا لوظائف المستقبل

المصدر: متابعة- رحاب حلاوة، نورا الأمير، محمد محسن وعصام الدين عوض

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أكد الطلبة الأوائل أنهم حصلوا على نظام تعليمي متقدم ومتميز خلال دراستهم في ثانويات التكنولوجيا التطبيقية التابعة لـ«أبوظبي التقني»، يؤهلهم لوظائف المستقبل بجدارة.



وقالت ريم المزروعي من ثانوية التكنولوجيا التطبيقية بأبوظبي بني ياس- بنات، مسار متقدم، الحاصلة على معدل 99.8%، إن سعادتها لا توصف بالتواجد بين قائمة الأفضل، شاكرة أسرتها ومدرستها التي دعمتها طيلة العام الدراسي، وأرجعت تفوقها إلى أنها وضعت أمامها هدفا بأنها تبذل قصارى جهدها للالتحاق بكلية لطب الأطفال.



المراجعة



وعن خطتها أثناء الدراسة ، أوضحت أنها اعتمدت على «المراجعات» بشكل دائم وأن هذا هو مفتاح سر التفوق، حيث إنها تدربت بشكل موسع على الأسئلة والتدريبات المتعلقة بالمواد العلمية.



وأكد الطالب عبدالله خميس والذي يدرس بثانوية التكنولوجيا التطبيقية بأم القيوين والحاصل على نسبة 99.8 %،المسار المتقدم أن سبب تفوقه يرجع إلى اهتمامه بدروسه اليومية دون اللجوء إلى الدروس الخصوصية، متغلباً على كافة الصعوبات التي واجهته خلال العام الدراسي المنصرم، لافتاً إلى أنه يود أن يتخصص في دراسة الطب وعلومه لشغفه بذلك التخصص منذ الصغر، وبالتالي إكمال دراسته الجامعية في جامعة خليفة، أو الابتعاث إلى خارج الدولة، مهدياً تفوقه إلى روح والدته التي ظلت تشجعه باستمرار للنيل من مختلف أنواع العلوم، ما كان له الأثر في تفوقه، كما يهدي نجاحه إلى والده، وهو طريح الفراش، متمنياً له الشفاء العاجل، حتى يهديه نجاحه ويدخل البهجة والسرور في نفسه، - خصوصاً – وأنه هيأ له كافة أسباب النجاح، إضافة إلى إهدائه النجاح إلى إدارة المدرسة، وكافة المعلمين الذين لم يبخلوا عليهم بالمعلومات والشروح المميزة للدروس، ما أعانهم في إكمال مسيرتهم الدراسية، وبالتالي التفوق وإحراز أعلى الدرجات



وذكرت النوى خالد حاصلة على معدل 99.8% من الثانوية التكنولوجيا التطبيقية بأبوظبي- بني ياس مسار متقدم، أنها اعتمدت بشكل كامل على المدرسة والتركيز في الصف والتفاعل مع المعلمين في المراجعات، مما منحها ميزة استيعاب المقرر الدراسي، بالإضافة إلى المراجعات المستمرة.



ولفتت إلى أهمية تنظيم الوقت حيث يعتبر عاملاً رئيسياً في استذكار الدروس والتوازن بين وقت الترفيه والمذاكرة حيث إنها كانت تكتفي بمعدل 3 ساعات يومياً لاستذكار الدروس والمراجعات مع زيادة الوقت عند الحاجة، مضيفة أنها تنوي أن تلتحق بإحدى كليات الطب وتحقق أمنيتها بأن تكون طبيبة مميزة.



وأكدت أسماء فيصل محمد، من ثانوية التكنولوجيا التطبيقية بأبوظبي بني ياس- بنات، مسار عام، حاصلة على 99.4 % أن لأسرتها ومدرستها الفضل في تبوئها هذه المنزلة الرفيعة وتواجدها بين الأوائل حيث إن عائلتها كانت خير داعم لها طيلة العام الدراسي، مشيرة إلى إنها حققت هدفاً أمامها وهو التفوق والحصول على معدل عال يمكنها من الالتحاق بإحدى كليات الهندسة، حيث إنها تحلم بأن تصبح مهندسة.



وقال سعود خالد الحمادى – المسار العام من ثانويات التكنولوجيا التطبيقية – أبوظبي بنين، الحاصل على معدل 99.2% إنه يعتزم دراسة هندسة طيران جامعة خليفة، ويهدي نجاحه للقيادة الرشيدة لما توفره من دعم للطلاب لتحقيق النجاح والتفوق الدراسي وهو موضوع مهم وحيوي في سبيل تطوير مستقبل الإمارات وتحقيق رؤية دولة الإمارات للعام 2071، كما أهداه إلى والديه اللذين وفرا له كل سبل الراحة والإمكانات التي تساعده في الدراسة.



وأوضح انه ارتكز في تفوقه الدراسي على الانتباه الدراسي منذ الفصل الدراسي الأول والمذاكرة بشكل أولي حتى لا تتراكم الدروس، وفي الوقت ذاته نصح أقرانه بالابتعاد عن التوتر خلال أيام الامتحانات.



تصميم



وعبر الطالب أحمد وليد المزروعي الحائز على درجة 100 % في الثانوية التكنولوجية التطبيقية فرع طحنون بن محمد في العين عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكداً أن هذه النتيجة ترجمة لسنوات من التصميم والاجتهاد.



وقال إن أهم عوامل نجاحه يعود إلى دعم والديه الدائم له وتوفيرهم كل سبل الرعاية والتشجيع، موجهاً باقة شكر وتقدير لهما، وعن طموحه يرغب المزروعي في التخصص بالمجال الطبي، مشيراً إلى أن طموحه هو العمل في القطاع الصحي.

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