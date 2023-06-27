31 مواطناً أوائل ثانويات التكنولوجيا التطبيقية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني عن تخريج 1897 طالباً وطالبة؛ منهم 1037 مواطناً، و860 مواطنة يمثلون الدفعة السادسة عشرة لخريجي الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2023/2022 في ثانويات التكنولوجيا التطبيقية التابعة لـ«أبوظبي التقني»، بمختلف إمارات الدولة، فيما تصدر 31 خريجاً وخريجة قائمة الأوائل في ثلاثة مسارات متخصصة؛ هي برنامج العلوم المتقدمة، والمسار المتقدم، والمسار العام.

وقال الشامسي: إن الدفعة الجديدة من خريجي ثانويات التكنولوجيا التطبيقية تنوعت تخصصاتها ما بين الهندسة والابتكار، وهندسة الطيران، والحوسبة الذكاء الاصطناعي، والهندسة التطبيقية والتكنولوجيا، وغيرها من التخصصات ذات العلاقة الوثيقة بمتطلبات النهضة الصناعية في حاضر الدولة ومستقبلها، داعياً الخريجين إلى مواصلة التعلم والتفوق لرد الجميل للوطن الغالي والقيادة الرشيدة، التي تواصل دعمها المادي والمعنوي غير المحدود لتمكين «أبوظبي التقني»، وكل المؤسسات التابعة له من صناعة أجيال وطنية متخصصة ومتفوقة من أبناء وفتيات الوطن القادرين على تلبية متطلبات الاقتصاد المعرفي، والخطط الاستراتيجية للدولة واستشراف المستقبل.

وقال المهندس علي محمد المرزوقي مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية بالإنابة: إن عدد خريجي برنامج العلوم المتقدمة هذا العام بلغ 208، وبلغ عدد خريجي المسار المتقدم 964، فيما بلغ عدد خريجي المسار العام 725، جميعهم مواطنون، مؤكداً أن نتائج الخريجين في المسارات الثلاثة تعكس المستوى المتطور دائماً لخريجي ثانويات التكنولوجيا التطبيقية.

وقال عيسى عبدالله المرزوقي مدير ثانويات التكنولوجيا التطبيقية: إن قائمة الأوائل تضم 31 خريجاً وخريجة «مواطنين»، حيث تتراوح نسب تفوق الأوائل ما بين 98.4 %- 99.9 %، وتشمل 11 في برنامج العلوم المتقدمة، و10 في المسار المتقدم، و10 في المسار العام.

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