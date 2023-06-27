87.82 % النجاح في جميع المسارات التعليمية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي «تعليم»، نتائج طلبة الصف الثاني عشر بالمدارس الحكومية والخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري للعام الدراسي 2022-2023، وبلغ عددهم 28 ألفاً و618 طالباً وطالبةً في المسارات العام والمتقدم والنخبة والتطبيقي، وبلغت نسبة النجاح 85.28% في المسار العام الذي يضم 13 ألفاً و278 طالباً وطالبةً، فيما بلغت نسبة النجاح 77.17% في المسار التطبيقي الذي يضم 727 طالباً وطالبةً، أما طلبة المدارس الخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم وعددهم 8523 طالباً وطالبةً فبلغت نسبة النجاح في المسار العام 79.89% والمتقدم 91.96%.

وحقق طلبة مسار النخبة البالغ عددهم 295 طالباً وطالبةً نسبة نجاح بلغت 97.97 %، كما حقق طلبة المسار المتقدم في المدارس الحكومية وعددهم 5795 طالباً وطالبةً نسبة نجاح 94.46 %. وتقدم لامتحان الثانوية العامة 20 ألفاً و95 طالباً وطالبةً في المدارس الحكومية، وبلغت نسبة النجاح العامة لجميع المسارات التعليمية ما يقارب 87.82 %.

أهداف

وهنأ معالي أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، جموع الطلبة الناجحين، في مقدمتهم الطلاب والطالبات الأوائل والمتميزون، كما هنأ أولياء أمورهم، وحثهم على المحافظة على هذا التميز واستكمال مشوارهم نحو التعليم الجامعي والدراسات العليا لتحقيق أهدافهم وأهداف القيادة الرشيدة التي لم تتوان في توفر كافة سبل الدعم لتحفيز أبنائها على تحقيق التفوق والتميز.

وقال معاليه عبر حسابة الخاص على «تويتر»: «لكل أبنائنا وبناتنا الطلبة خريجي الثانوية العامة، مبارك عليكم النجاح والتفوق، لقد أتممتم اليوم مرحلة هامة في مسيرتكم الأكاديمية، وتنتظركم مرحلة وتحديات جديدة أثق بقدرتكم على تجاوزها بتميز واقتدار لتكونوا على قدر تطلعات وطنكم وقيادته الرشيدة، وتواصلوا مسيرة البناء والإنجاز في إماراتنا الحبيبة».

بدورها، قالت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة الدولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي: «إن النتائج المتميزة هذا العام هي انعكاس للتطور النوعي الذي يشهده قطاع التعليم الحكومي بفضل الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة ومتابعتها الحثيثة لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية لهذا القطاع الحيوي، وحرصها الدائم على توفير الإمكانيات كافة التي تؤهل طلبة الإمارات للوصول إلى أرقى المستويات العلمية».

وهنأت معاليها، طلبة الصف الثاني عشر على النجاح والتفوق، وتمنت لهم مزيداً من التقدم في مسيرتهم التعليمية، داعية إياهم إلى مواصلة جهودهم لاكتساب المعارف باعتبار التعليم عملية مستمرة لا تتوقف، والوسيلة المثلى التي ستمكنهم من تحقيق طموحاتهم وتطلعات القيادة الرشيدة لتخريج أجيال مؤهلة لاستثمار الفرص المستقبلية، والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة في الدولة.

وثمنت معاليها الجهود المثمرة التي بذلتها الكوادر في الميدان التربوي طوال العام الدراسي، وخلال الامتحانات التي شارك فيها أكثر من 750 كادراً تربوياً وتعليمياً وفنياً وإدارياً، كما توجهت معاليها بالتهنئة والشكر إلى أولياء الأمور، مؤكدة أن دور الأسرة داعم محوري ورئيسي في تحقيق الأبناء النجاح والتفوق، وضمان تحقيق المنظومة التربوية لأهدافها.

وأكدت معاليها على «تكامل وترابط مخرجات مرحلة التعليم العام مع مرحلة التعليم العالي، إذ يتم خلالها تأهيل الطلبة علمياً قبل الالتحاق بالمرحلة الجامعية التي ستحدد مساراتهم المهنية مستقبلاً». وشددت على أهمية أن يحدد كلّ طالب أهدافه بدقة في المرحلة التعليمية الجديدة بما يتناسب مع طموحاته المهنية».

]وفي السياق ذاته، وجه المهندس محمد القاسم، مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، التهنئة إلى طلبة الصف الثاني عشر على النتائج المتميزة، والتي تعكس الجهود المبذولة في الميدان التربوي من أجل الارتقاء بجودة التعليم وتحسين مخرجاته.

وقال القاسم:«هذا النجاح ثمرة التكاتف والتكامل بين مختلف أفراد المجتمع التربوي، وأولياء أمور».

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