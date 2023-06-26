الإمارات تمنح الإقامة الذهبية لأوائل طلبة المدارس والجامعات

المصدر: وام

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أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن منح الإقامة الذهبية لأوائل الطلبة الخريجين من المدارس والجامعات الإماراتية لعام 2023 تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة وتقديراً لجهود الطلبة والخريجين وعزيمتهم وإصرارهم على التفوق والنجاح والتميز في طلب العلم.

وتمنح الإقامة الذهبية للطلبة الحاصلين على نسبة 95% فما فوق في شهادة الثانوية العامة لمدة خمس سنوات من دون ضامن كما تشمل مزايا التأشيرة أفراد أسرهم وذلك بناءً على قائمة الترشيحات المعتمدة التي تقدمها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي للهيئة وكذلك يتم منح الإقامة الذهبية لطلاب الجامعات المحلية والعالمية بشرط حصول الطالب المتخرج على تقدير امتياز، بمعدل تراكمي 3.5 أو 3.75 درجة على الأقل حسب التصنيف المعتمد للجامعات داخل الدولة وخارجها.

وأكد سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة أن منح الإقامة الذهبية لأوائل الطلبة الخريجين من المدارس والجامعات الإماراتية لهذا العام يؤكد توجه ومنهج القيادة الحكيمة لدولة الإمارات الثابت في مجال تقدير الكفاءات والمواهب العلمية الواعدة واستقطابها للدراسة والعمل في الدولة وإتاحة الفرصة لها للمساهمة في مسيرة التنمية والتقدم والازدهار التي تشهدها الدولة، مشيراً إلى أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تحرص على تبسيط الإجراءات وتسهيل عملية حصول أوائل الطلبة على الإقامة الذهبية تقديراً لجهودهم وقدراتهم ودعمهم لاستكمال مسيرة التعليمية بأمان.

وأضاف: "تهنئ الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الطلبة خريجي الثانوية العامة وخريجي الجامعات داخل الدولة وخارجها بصفة عامة، ونتقدم بخالص التهاني والتبريكات لأوائل الطلبة وأسرهم بمناسبة تميزهم ونجاحهم وتوفقهم الدراسي، مع تمنياتنا لهم بمستقبل علمي باهر يسهم في تقدم الإنسانية وترسيخ قيم التعايش والأخوة الإنسانية".

وأشار سعادة اللواء سهيل الخييلي إلى أن الهيئة تقوم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي لتسهيل حصول أوائل الطلبة على الإقامة الذهبية حيث تقوم المؤسسة بتزويد الهيئة بقائمة بأسماء المرشحين من أوائل الطلبة المقيمين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من مدراس الدولة الحكومية أو الخاصة ممن حصلوا على معدل 95% فأكثر حيث تقوم الهيئة على الفور باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنحهم الإقامة الذهبية.

وأوضح سعادة اللواء مدير عام الهيئة أن شروط الحصول على الإقامة الذهبية بالنسبة لأوائل الطلبة في شهادة الثانوية العامة تتضمن حصول الطالب المتفوق على شهادة الثانوية العامة من مدرسة حكومية أو خاصة مرخصة من الوزارة أو الجهات التعليمية المحلية المختصة، وألا يقل معدل الطالب في الثانوية العامة عن 95%، واعتماد الشهادة من وزارة التربية والتعليم.

ولفت سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي إلى أن الهيئة ستقوم بالتواصل مع أوائل الطلبة المرشحين من قبل مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي والذين تنطبق عليهم الشروط يمكنهم التقدم بطلب الحصول الإقامة الذهبية من خلال الدخول على القنوات الرقمية (الموقع الإلكتروني/ التطبيق الذكي) باستخدام الهوية الرقمية او اسم المستخدم وتعبئة بينات الطلب ودفع رسوم الخدمة المقررة، كما يمكنهم زيارة أقرب مركز سعادة المتعاملين أو مركز آمر وتقديم الطلب مستوفياً كافة الشروط والمستندات ودفع رسوم الخدمة.

وكانت حكومة الإمارات قد اعتمدت في 24 نوفمبر 2018، قراراً يمنح تأشيرة طويلة الأمد لمدة خمس سنوات للطلاب المتفوقين، وتتضمن شروط الأهلية لتأشيرة لمدة خمس سنوات، طلاب المدارس الحاصلين على معدل 95% فما فوق في الثانوية العامة في المدارس الحكومية أو الخاصة، وكذلك طلاب الجامعات الحاصلين على تقدير امتياز عند التخرج من الجامعات الموجودة داخل الدولة أو خارجها.

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