«ألف للتعليم».. أفضل حل تعليمي لرياض الأطفال حتى «الثامن»

المصدر: أبوظبي –البيان

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أعلنت شركة «ألف للتعليم»، عن حصولها على جائزة أفضل حل تعليمي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للصفوف ما قبل مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثامن.

أُعلن عن ذلك خلال حفل توزيع جوائز «كودي 2023» العالمية السنوية التي تمنحها جمعية صناعة البرمجيات والمعلومات.

وتُعنى هذه الجوائز المرموقة بتكريم الشركات التي تقدم تقنيات التعليم والأعمال الأكثر ابتكاراً في الدولة وحول العالم. وقال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي للشركة «نجدد التزامنا بتمكين المعلمين وإلهام المتعلمين، ومواصلة دفع عجلة تطور قطاع التعليم بالاعتماد على حلولنا المبتكرة، مثل (منصة ألف)». وأضاف: يتوج هذا التقدير جهود وتفاني فريقنا، حيث نواصل العمل على رسم ملامح جديدة لمستقبل التعليم وإطلاق الإمكانات الكاملة لكل طالب.

وتعمل منصة ألف، على تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي لتقديم تجارب تعليمية مبتكرة للطلبة من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر. وحصلت المنصة على التقدير لتميّزها وكفاءتها في تحفيز الطلبة لتحقيق نتائج تعليمية أفضل، إلى جانب تمكين المعلمين من توجيه طلبتهم ودعمهم بشكل فعال.

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