«التربية» تعرّف 30 مدرسة خاصة بنظام المواد الاختيارية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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نظمت وزارة التربية والتعليم لقاءات لأكثر من 30 مدرسة خاصة مطبقة لمنهاج الوزارة من مختلف إمارات الدولة، لتوضيح آلية تطبيق نظام المواد الاختيارية الذي سيبدأ تطبيقه العام الدراسي المقبل 2023 - 2024، على طلبة الصف الحادي عشر، كما يطبق على الصف الدراسي ذاته والصف الثاني عشر خلال العام الدراسي 2024 - 2025.

ويطبق «نظام المواد الاختيارية» للصفين الحادي عشر والثاني عشر، في المسارين العام والمتقدم، في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج الوزارة، بهدف إتاحة الفرصة أمام الطلبة للمشاركة في تصميم مسيرتهم التعليمية، عبر إتاحة الفرصة لهم لاختيار المواد التي يرغبون في دراستها، بما يتناسب مع قدراتهم ومستوياتهم في التحصيل الأكاديمي.

وحددت الوزارة أربعة أهداف رئيسة لتطبيق نظام المواد الاختيارية، وهي أن الطالب شريك أساسي في العملية التعليمية، فيتيح النظام مجموعة من الخيارات التي تمكّنه من تصميم رحلة التعلم الخاصة به، وثانياً إرشاد أكاديمي تشاركي، فيعزز النظام دور المدرسة ومسؤوليتها في تطبيق برنامج إرشاد أكاديمي أكثر جدوى، يشرك الطلبة وأولياء أمورهم في العملية التعليمية. وثالثاً: التركيز على خيارات التعليم العالي، فيقدم النظام حزمة من الخطط والخيارات الدراسية التي تتناسب مع متطلبات التعليم العالي. ورابعاً: قاعدة معرفية من العلوم التخصصية، فتوفر الخيارات فرصاً تعليمية لإعداد الطالب للمجالات التخصصية في التعليم العالي في مواد العلوم.

وأوضحت الوزارة أنه بإمكان الطالب اختيار الخطة والمواد التي يرغب في دراستها في نهاية الصف العاشر، مشيرة إلى اختلاف عدد المواد الاختيارية حسب المسار والخطة واختيار الطالب من السيناريوهات المتاحة بما يتوافق مع التخصص العلمي الذي يرغب في استكمال دراسته في مؤسسات التعليم العالي لاحقاً. ولفتت إلى أن الطالب سيكمل مادتين علميتين على الأقل في نهاية الحلقة الدراسية بناء على أي سيناريو يقوم باختياره.

وشددت الموجهات العامة التي اعتمدتها الوزارة لنظام المواد الاختيارية المقرر على التزام الطالب الخطة التي اختارها في الصف الحادي عشر ولا يسمح له بتغييرها لاحقاً، وتتضمن مجموعة المواد الإلزامية 6 مواد دراسية يتحتم على الطلبة كافة دراستها بغض النظر عن خياراتهم التعليمية ومن بعدها يتاح للطالب الاختيار من مجموعة المواد الاختيارية الأولى وهي: مجموعة المواد العلمية وتليها مجموعة المواد الاختيارية الثانية (مجموعة مواد الأنشطة)، كما تتضمن مجموعة المواد الإلزامية مادة اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية والتربية الأخلاقية واللغة الإنجليزية والرياضيات والتربية البدنية والصحية.

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