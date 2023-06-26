جامعة حمدان بن محمد الذكية تنظم جلسة نقاشية

المصدر: دبي - البيان

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نظمت «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، بالتعاون مع «الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي»، جلسة نقاشية حول الإطار المرجعي لمؤسسات التعليم العالي الإلكترونية والمفتوحة والذكية والمعززة بالتكنولوجيا، لتعريف ممثلي إدارات الجودة بالجامعات العربية والمشاركين بالإطار المرجعي ونتائج تطبيقه على المستوى العالمي.

وشكَّلت الجلسة منصة لتسليط الضوء على المزايا التي يتيحها الإطار المرجعي للمؤسسات الأكاديمية والتعليمية، باعتباره أداة دولية للارتقاء بجودة التعليم المُعزَّز بالتكنولوجيا، ورفد المشاركين بالرؤى والأدوات التي تمكنهم من التطبيق الأمثل لهذا النموذج المبتَكر.

وألقى الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة، الكلمة الترحيبية في الجلسة النقاشية المشتركة، التي شهدت أيضاً مشاركة كل من البروفيسور ناديا البدراوي، رئيس الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي، والبروفيسور مصطفى حسن، نائب رئيس الجامعة للتعاون الدولي، والدكتور طارق السندي، الأمين العام للشبكة، وكوكبة من الشخصيات القيادية من الشبكة.

وقال الدكتور العور: «نولي في جامعة حمدان بن محمد الذكية أهمية كبيرة لإرساء دعائم مجتمع أكاديمي مستدام كركيزة لتعزيز المسيرة التعليمية وتجربة ورفاه المتعلمين. وقد أتاحت لنا هذه الجلسة منبراً للتأكيد على أهمية الإطار المرجعي في توسيع آفاق ومجالات التعاون وتضافر الجهود بين المؤسسات الأكاديمية».

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