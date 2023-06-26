جامعة الإمارات الأولى محلياً والـ 40 آسيوياً

المصدر: العين –البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حققت جامعة الإمارات إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل إنجازاتها المتميزة، باحتلالها المرتبة 40 حسب تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات الآسيوية لعام 2023، عطفاً على المرتبة الأولى محلياً حسب هذا التصنيف.

وأوضح الدكتور أحمد علي مراد - النائب المشارك للبحث العلمي في الجامعة رئيس لجنة مسرعات التصنيف الدولي، بأن هذا التصنيف يعكس تميز الجامعة وريادتها في معايير التقييم لهذا التصنيف، ويؤكد على التقدم المستمر في تطوير العملية التعليمية في الجامعة بما يسهم في تعزيز الريادة التعليمية والبحثية.

وقال: «تشمل معايير التقييم أثر الاقتباسات، الدخل من الصناعة، البحث العلمي، التدريس والسمعة الدولية، حيث تعمل الجامعة على تعزيز هذه المعايير، وتحرص على التميز الأكاديمي والتعليمي من خلال استخدام أفضل الممارسات البحثية والتعليمية، كما وتعمل الجامعة من خلال لجنة مسرعات التصنيف على المراجعة الدورية للمعايير بما يضمن الاستمرار في تحقيق الريادة والتميز».

وأكد الدكتور أن الجامعة توفر الممكنات التعليمية والبحثية التي تساعد الطالب الجامعي وعضو هيئة التدريس والباحث على تحقيق إنتاجية عالية وكفاءة متميزة في النتائج التعليمية والبحثية والذي بدوره ينعكس على الأداء العام للجامعة».

معايير

ووفق نتائج التقييم، فقد حصلت الجامعة على نسب متميزة في عدد من معايير تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات الآسيوية حيث حصلت على 82.3 % و72.5 % في معيار الاقتباس، والدخل من الصناعة على التوالي. بينما حصلت على نسبة 88.8 % في معيار السمعة الدولية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز