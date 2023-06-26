حرم حاكم عجمان تشهد احتفال «أبوظبي التقني» بتخريج 162 مواطنة

المصدر: عجمان - البيان

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شهدت الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان؛ حرم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، رئيسةَ جمعية أم المؤمنين؛ حفل تخريج 162 مواطنة يمثلن الدفعة التاسعة من خريجات مركز أبوظبي التقني برنامج العلوم المتقدمة والمسار المتقدم، والمسار العام في ثانويات التكنولوجيا التطبيقية فرع عجمان، المتخصصات في الهندسة والابتكار، والحوسبة والذكاء الاصطناعي، وإدارة الأعمال والمحاسبة، والعلوم والصحة والتكنولوجيا، والإنتاج الإعلامي الإبداعي، والهندسة التطبيقية والتكنولوجيا، وذلك بحضور الشيخة غلا بنت راشد بن حميد النعيمي والشيخة زين بنت راشد بن حميد النعيمي.

دور رائد

وقد ألقت الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان كلمة توجيهية لبناتها الخريجات أكدت فيها على الدور الرائد الذي تقوم به القيادة الرشيدة ورؤيتها الحكيمة الداعمة للمرأة الإماراتية، داعية الخريجات إلى ضرورة التمسك باللغة العربية والأخلاق الفاضلة، ومؤكدة أن الجد والاجتهاد والتحلي بالقيم النبيلة التي يحث عليها ديننا الحنيف؛ هو السبيل إلى تحقيق النجاح.

وفي كلمته التي ألقتها نيابة عنه إحدى الخريجات؛ قال عيسى عبدالله المرزوقي مدير ثانويات التكنولوجيا التطبيقية بالدولة، إن مركز «أبوظبي التقني» نجح في تحقيق طموحات القيادة الرشيدة، في أن تكون مخرجات «التكنولوجيا التطبيقية» نماذج فريدة في التخصصات الصناعية والهندسية والذكاء الاصطناعي، وغيرها من التخصصات ذات العلاقة الوثيقة بمتطلبات الازدهار والتقدم في حاضر الأمم مستقبلها القريب والبعيد.

في ختام الاحتفال أنابت؛ الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان، الشيخة غلا بنت راشد بن حميد النعيمي، بتسليم الخريجات شهادات التخرج وسط مزيد من الأفراح والتهاني والتبريكات من أولياء الأمور والمسؤولين والحضور والخريجات.

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