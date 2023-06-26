إطلاق معهد بحوث «السوربون أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت جامعة السوربون أبوظبي عن الإطلاق الرسمي لمعهد البحوث التابع لها، وذلك بهدف تعزيز الأنشطة البحثية واستقطاب الباحثين الدوليين.

حضر حفل الإطلاق الرسمي للمعهد البروفيسور غيوم فيكيه، نائب رئيس جامعة السوربون المسؤول عن المشاركة الدولية والشراكات الاقتصادية، والبروفيسورة سيلفيا سيرانو، مديرة جامعة السوربون أبوظبي، وكريستوفر كريبس، كبير مستشاري المشاركة العالمية والشؤون الدبلوماسية، مكتب رئيس جامعة السوربون. وتم إنشاء المعهد بهدف تعزيز التميز الأكاديمي وتشجيع الدراسات متعددة التخصصات، وجذب الباحثين الدوليين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وسيتم إجراء الأنشطة البحثية في الجامعة عبر معهد البحوث، الذي تم دمجه في معاهد بحوث جامعة السوربون في باريس، للاستفادة من مجالات التميز لجامعة السوربون في باريس وخبرة أساتذة البحوث المقيمين في أبوظبي، وسيتناول المعهد موضوعات ذات أهمية كبيرة للسياق المحلي والإقليمي.

ويتكون معهد البحوث من أربعة مراكز بحثية تشمل الذكاء الاصطناعي، ودراسات الخليج، ودراسات التراث، والدراسات البيئية ولكل مركز مجموعة من الأنشطة البحثية التي تهدف إلى وضع واستكشاف الموضوعات المتصلة بمجالاته. وقالت البروفيسورة سيلفيا سيرانو، مديرة الجامعة إن إطلاق معهد البحوث يمثل علامة فارقة في تعزيز المشروعات البحثية بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات وأعربت عن ثقتها بأن هذه المبادرة ستحفز الجهود البحثية التعاونية، وستجذب العقول الرائعة، وستدفع بتطوير البحوث في المنطقة.

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