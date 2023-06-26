حلقة نقاشية بين «تريندز» وأكاديميات في سنغافورة

المصدر: أبوظبي - البيان

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اختتم مركز تريندز للبحوث والاستشارات جولته المعرفية والثقافية في دول جنوب شرق آسيا، بحلقة نقاشية وحوارات علمية مع ثلاث مؤسسات بحثية وأكاديمية في سنغافورة، ضمن جهوده لتعزيز التعاون والشراكة، وتقديم رؤية ثاقبة ومستنيرة للقضايا والتحديات العالمية من منظور استراتيجي، بما يسهم بحوارات ثقافية ومعرفية، إقليمياً وعالمياً.

وتركزت الحلقة النقاشية التي عقدت بين باحثي مركز تريندز وباحثي وطلاب معهد الشرق الأوسط (MEI) بجامعة سنغافورة الوطنية (NUS) حول دور مراكز الفكر والبحث العلمي في دعم قضايا التغير المناخي، بحضور الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي والوفد المرافق، ومن المعهد كل من الدكتور كارل ساكديان المساعد الأول لمدير المعهد، وجان سمعان كبير الباحثين، والدكتورة عائشة السريحي الباحثة المشاركة في معهد الشرق الأوسط بجامعة سنغافورة الوطنية.

والباحث الأول الدكتور آصف شجاع، والباحث الزائر الدكتور جيورجي بوستين، وكلمينس تشاي الباحث لنيل درجة دكتور، وتحدث باحثو الجانبين حول رؤاهم وتصوراتهم حول قضية التغير المناخي، والحلول الناجعة لحماية كوكب الأرض.

وأكدت الحلقة النقاشة الدور الكبير لمراكز الفكر والبحوث في العمل المناخي بشكل خاص والتنمية المستدامة بشكل عام، مشددين في الوقت نفسه على دور الشباب في ذلك.

وأوضحت الحلقة أن التغيرات المناخية تعتبر من أخطر التحديات التي تواجه البشرية .

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