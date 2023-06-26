صقر بن سعود يشهد تخريج ثانوية التكنولوجيا التطبيقية

المصدر: رأس الخيمة - وام

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شهد الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، أمس حفل تخريج الدفعة السادسة عشرة من طلاب ثانوية التكنولوجيا التطبيقية في رأس الخيمة، البالغ عددهم 104 طلاب، والذي أقيم على مسرح كليات التقنية العليا في رأس الخيمة، بحضور عدد من المسؤولين، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وأولياء الأمور.

وهنأ الشيخ صقر بن سعود القاسمي، الخريجين على ما بذلوه من جهود ومثابرة لتحقيق هذا النجاح، الذي يعد مصدراً للفخر والاعتزاز لهم ولأولياء أمورهم.. متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في مواصلة رحلتهم الجامعية، وشملت الدفعة 21 طالباً في تخصص الحوسبة والذكاء الاصطناعي، و42 طالباً في الهندسة والابتكار، و5 في شبكات الحاسوب، و18 في الهندسة التطبيقية وتكنولوجيا الطيران، و18 في الهندسة التطبيقية والتكنولوجيا «عام».

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