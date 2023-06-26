سلطان القاسمي يشهد تخريج الدفعة الأولى من أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية

المصدر: الشارقة – البيان

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أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، عن إنشاء رابطة لخريجي الأكاديمية في إمارة الشارقة لمتابعة ورعاية الخريجين في كل مكان وتقديم الدعم اللازم لهم وتعزيز علاقتهم بشكل مستمر ودائم بالشارقة.

جاء ذلك في كلمة سموه التي ألقاها صباح أمس في حفل تخريج الدفعة الأولى من طلبة أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، والذي أقيم في مسرح الأكاديمية، وقال سموه: ربما تضيع هذه الأعداد من الخريجين في مجتمعات لا تقدر المسرح وربما ليس بها مسارح، ومن الآن نؤسس رابطة خريجي أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، سيكون مقرها الشارقة، وكل خريج من هذه الأكاديمية يعد هذا المكان بيته، وسنرعاه كل الرعاية، ونتمنى ألّا يغيب عنا، بل يتواصل معنا في الأفراح وفي الأتراح، ونحن سنكون لهم العون في كل وقت، نتمنى لهم أن يكون هذا التخرج بداية وضع أرجلهم على طريق مملوء بأيدٍ مفتوحة تستقبلهم في أي وقت.

اهتمام

وأشار صاحب السمو رئيس أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية إلى زيادة أعداد الطلبة المنتسبين للأكاديمية بشكل مستمر، قائلاً: في بداية افتتاح الأكاديمية، تم قبول 16 طالباً وطالبة، وقلت لهم سنبدأ بهم لأن الطريق يبدأ بخطوة، وبالفعل بدأنا، وتلك البداية كانت ثمرتها خريجي وخريجات اليوم، ولكن السنة المقبلة سيكون عدد الخريجين أكبر وأشمل ليصبح 250 خريجاً وخريجة، وستتوالى السنون، سنة بعد سنة، والأعداد ستتزايد.

ثناء

وتناول صاحب السمو حاكم الشارقة بدايات فكرة وعمل إنشاء الأكاديمية، وجهود وحرص سموه على وضع رؤية ورسالة واضحة لها ما وفر لها النجاح والتفوق، مثنياً على جهود مدير الأكاديمية الذي أتى للعمل في إدارة الأكاديمية بحب وإيمان برسالة الفنون والمسرح وأهميتها.

وأشار سموه إلى كلية الموسيقى التي ستنضم إلى أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية قريباً وسيتم العمل على تجهيزاتها الإنشائية واستكمال متطلباتها متمنياً سموه رؤية خريجي الكلية مع زملائهم من خريجي التخصصات الأخرى.

وقدم صاحب السمو حاكم الشارقة في كلمته الشكر والتقدير إلى أولياء أمور الخريجين والخريجات، قائلاً: أود أن أشكر آباء وأمهات الخريجين الذين تركوا أبناءهم وبناتهم لدينا، وهم بالنسبة لي أنا شخصياً كأنهم أبنائي وبناتي، وكانت علاقتنا بهم على مدى أربع سنوات متواصلة، نسأل عنهم وعن أدائهم ودراستهم وعن صحتهم وعن أسفارهم.

تهنئة

كما هنأ صاحب السمو رئيس أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية الخريجين والخريجات متمنياً لهم التوفيق والعودة السالمة لأوطانهم، وقدم سموه الشكر والتقدير إلى هيئة التدريس بالأكاديمية والتي عملت في أربع سنوات متواصلة على تدريبهم وتأهيلهم التأهيل اللازم الذي اتضح في إخراج وأداء وتمثيل مسرحية النمرود التي أبرزت النشاط والمعرفة والأسلوب في الأداء.

واختتم سموه كلمته بتوجيه الجهات المعنية بالمسرح والفنون إلى استقطاب ودعم الخريجين.

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