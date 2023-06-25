سهيلة طارق الأولى على (المسار المتقدم): حفظي للقرآن الكريم سبب تفوقي

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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أعربت الطالبة المتفوقة سهيلة طارق عمران الحاصلة على المركز الأول في الثانوية العامة (المسار المتقدم) على مستوى الدولة، وتدرس بمدرسة باحثة البادية الحلقة الثالثة بنات بالشارقة، عن سعادتها باتصال معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة بها، لتهنئتها بحصولها على ذلك المركز المتقدم.

كما أهدت نجاحها وتفوقها لوالدها ووالدتها اللذين كانا دائمي التشجيع لها على المذاكرة والتحصيل، كما وقفا بجانبها وأعدا لها الأجواء المناسبة، كما تهديه إلى معلماتها اللائي وقفن بجانبها حتى تفوقت وأحرزت ذلك النجاح المقدر.

تقول سهيلة إن حفظها للقرآن الكريم وهي في التاسعة من عمرها، كان سبباً في إحرازها لذلك المركز المتقدم، كما أن مذاكرتها اليومية كانت طبيعية مثلها مثل مذاكرة أي طالب مجتهد، بعيداً عن الدروس الخصوصية، ولكنها كانت بانتظام، وأنها رسمت وخططت لنفسها مستقبلاً زاهياً تتمنى أن تحققه في أي من الجامعات المرموقة في الطب الذي طالما حلمت بدراسته، مبينة أن دراسة الطب ستمكنها من تحقيق أهدافها وطموحاتها، كما أنها تطمح إلى مواصلة دراستها العليا، ومن ثم التحضير للماجستير والدكتوراه في ذات التخصص.

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