الأول على المسار التطبيقي: أهدي نجاحي لمحمد بن زايد ومحمد بن راشد

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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أهدى الطالب حمد إبراهيم خلفان الفلاسي، الأول على المسار التطبيقي في الثانوية العامة، نجاحه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل، نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ولأسرته ومعلميه، وشكرهم على الدعم الكامل الذي قدموه له للوصول إلى التفوق.

وأكد حمد الفلاسي، أنه لم يكن يتوقع أن يكون ضمن أوائل الثانوية العامة هذا العام، لكنه بمجرد أن وجد اسمه ضمن الأوائل الذين أعلن عنهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شعر بالسعادة الغامرة، معتبراً أن تفوقه أفضل تكريم حصل عليه في حياته، فكان بمثابة باكورة اجتهاده في دراسته، وسيكون بمثابة الدفعة للعمل والاجتهاد من أجل تحقيق كامل أهدافه، فقد كانت المراجعة المستمرة هي ذلك العنوان الذي وضعه خطة للاستمرار في تفوقه الدراسي.

وأهدى الفلاسي نجاحه لوالديه وجميع من وقف معه وشد أزره من معلميه، ولفت إلى أن الانتظام في الدراسة ومتابعة الدروس وعدم تأجيلها وتراكمها، والاعتماد على الله، عوامل رئيسية تقف وراء تفوقه.. وأوضح أنه يسعى لدراسة هندسة الطيران لرغبته في أن يصبح مهندس طيران.

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