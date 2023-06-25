ريادة الأعمال محور رسالة كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في الشارقة

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أوضحت الدكتورة نرجس بوبكري، عميدة كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في الشارقة، بأن رواد الأعمال هم صناع التغيير وحجر أساس بناء المستقبل والمساهمون الأساسيون في التنمية المستدامة في المجتمع، رسالة الجامعة الأمريكية في الشارقة تتماشى مع هذا المنظور، إيمانًا منها بضرورة إعداد طلبتها للتميز دائمًا في مختلف مجالات ريادة الأعمال التي يختارون خوض غمارها سواءً كانت مشاريع اجتماعية أو إدارة أعمال مؤسسات مرموقة.

قالت الدكتورة بوبكري: "تهدف الأجندة الوطنية لريادة الأعمال بحلول عام 2030 إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة ريادية. كما تسعى دولة الإمارات إلى أن تصبح واحدة من أفضل ثلاث دول في مؤشر ريادة الأعمال العالمي. وبالتالي فإن مهمتنا في كلية إدارة الأعمال في الجامعة تعزيز هذه الرؤية والمساهمة فيها عبر منح طلبتنا أفضل الفرص، خاصة وأن إمارة الشارقة فريدة من نوعها وتزخر بالجهات الداعمة لريادة الأعمال لاسيما مركزالشارقة لريادة الأعمال (شراع) ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار".

وتعرف كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في الشارقة بأنها محرك رئيسي لتعليم ريادة الأعمال في الجامعة. فهى تغرس روح ريادة الأعمال لدى الطلبة من خلال تقديمها مجموعة مميزة من البرامج الأكاديمية والمناهج الدراسية التي تتماشى مع احتياجات اليوم وتنظر نحو المستقبل لتوفير تجربة طلابية تعليمية مختلفة. فتقدم الكلية مجموعة متنوعة من المساقات التي تركز على ريادة الأعمال وتساهم بنشاط في الأبحاث المتعلقة بالشركات العائلية ودوافع ريادة الأعمال من خلال كرسي أستاذية الشيخ سعود بن خالد بن خالد القاسمي للشركات العائلية وكرسي أستاذية سعيد توفيق خوري في دراسات القيادة.

وأضافت الدكتورة بوبكري: "لكي تكون رائد أعمال ناجح، يجب عليك ألا تخشى من الفشل. فلا يوجد هناك ما يسمى بفكرة سيئة كما لا يوجد شيء اسمه مستحيل. يجب أن يتمتع رواد الأعمال بمهارات القيادة والتواصل والعرض والتفكير النقدي. ونحن ندرب طلبتنا في كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في الشارقة من خلال المناهج الدراسية على التفوق في هذه المهارات، ونعزز لديهم التفكير التحليلي والإبداع والقيادة".

كما تضم كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في الشارقة قسم الإدارة والاستراتيجية وريادة الأعمال، والذي يعمل على إعداد الجيل القادم من القادة لتولي مناصب مرموقة واتخاذ قرارات مهمة تساعد مؤسساتهم على تحقيق مستويات أعلى من النجاح المستدام بالإضافة إلى تطوير تفكيرهم النقدي المبتكر ومهارات حل المشكلات واتخاذ القرارات.

وكانت كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في الشارقة قد أطلقت المنظمة الطلابية للمشاريع الناشئة الأولى من نوعها في المنطقة والتي هي جزء من الرابطة الدولية لمنظمة رواد الأعمال الجماعية. ويشارك الطلبة أعضاء هذه المنظمة في سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي توفر لهم فرصًا للتواصل مع رواد الأعمال، والمشاركة في مختلف المسابقات، وتلقي التوجيه والإرشاد من رواد الأعمال المرموقين والتعاون مع متخصصي التكنولوجيا المالية.

كما تخطط كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في الشارقة لتنظيم النسخة الثانية من هاكاثون التكنولوجيا المالية في خريف 2023 بعد نجاح نسختها الأولى في عام 2022، حيث يهدف الهاكاثون إلى إشراك طلبة المدارس الثانوية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والذي يتخلله ورشات عمل وفرص للتواصل مع كبار المختصين في مجال التكنولوجيا المالية، فضلًا عن منح طلبة المدارس تجربة أولية في الصناعة.

وقد أدى هذا التركيز على ريادة الأعمال إلى قيام كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في الشارقة بتنظيم العديد من الفعاليات والمسابقات الأخرى ودعوة المتحدثين من رواد الأعمال لمشاركة تجاربهم مع طلبة الجامعة وتشجيعهم على متابعة أفكارهم وأحلامهم.

قالت الدكتور بوبكري: "تتمتع كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في الشارقة بالمرونة إدراكًا وفهمًا منا لمتطلبات السوق المتغيرة. نحن نقدم باستمرار مهارات جديدة وننشئ أنشطة منهجية متنوعة من شأنها مساعدة طلبتنا في سد أي فجوات في السوق".

وكان الخريج محمد أزهر ساجان، والذي تخرج بشهادة بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال في تخصص الإدارة عام 2020، من بين الطلبة الذين بدأوا عملهم في مجال ريادة الأعمال وهو لايزال طالبًا في الكلية حيث افتتح شركته الخاصة "كاسا ميلانو" في مجال الحلول المنزلية الفاخرة والتي تعبر عن الرفاهية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

قال ساجان: "عندما كان عمي يخطط لبناء منزله، كان عليه أن يسافر إلى مناطق مختلفة حول العالم للعثور على المواد واللوازم المناسبة والفاخرة التي تتناسب مع متطلبات منزله. وهو ما جعلني أدرك أهمية سد الفجوة في قطاع الحلول المنزلية. صحيح أنه كانت هناك العديد من العلامات التجارية التي توفر متطلبات الأدوات الصحية وبلاط الأرضيات في السوق، إلا أنها لم تكن مخصصة للعملاء الذين يتطلعون إلى إضافة لمسة رفاهية إلى منازلهم. حينها قررت أن أنشئ شركتي الخاصة للحلول المنزلية الفاخرة حيث بدأت بالأدوات الصحية وبلاط الأرضيات ثم توسعت إلى مساحات المنازل الداخلية والمطابخ وأرضيات "الباركيه" وخزائن الملابس".

ولدت فكرة شركة "كازا ميلانو" في عام 2018، ومن ثم وضعت قيد التنفيذ، بدءًا من إيجاد المكان المناسب لصالة العرض، إلى مقابلة مختلف العلامات التجارية في جميع أنحاء العالم، وبناء الشراكات للحصول على المزيج الصحيح من المنتجات. يتذكر ساجان أنه في اليوم الذي افتتح فيه صالة العرض الخاصة به في دبي، كان يتسابق مع الزمن لتقديم ورقة بحثية لمساق كان يدرسه في الجامعة الأمريكية في الشارقة.

قال ساجان:" لقد افتتحنا صالة العرض الرئيسية في دبي في أكتوبر 2019. وقد استغرق الأمر منا حوالي عام ونصف لافتتاح أول صالة عرض لدينا. ولا يمكنني أن أنسى يوم الافتتاح، لأنني وصلت إلى الحفل في الوقت المناسب بعد تقديم ورقة بحثية للجامعة".

وقد لعبت الجامعة الأمريكية في الشارقة دورًا مهمًا في نهج ساجان العملي لأعماله من خلال تقديم فرص تعليمية فريدة له.

قال ساجان: "خلال الفترة التي قضيتها في الجامعة الأمريكية في الشارقة، أتيحت لي الفرصة للتسجيل في العديد من المواد الدراسية التي أثرت بشكل واضح على مسيرتي العملية. كان المساق الدراسي حول الإدارة المهنية مع الأستاذ علي خواجة، محاضر أول في الإدارة في كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في الشارقة، مفيدًا خاصةً في تعليمي كيفية تقديم نفسي بحرفية عالية في عالم الشركات. وقد عززت هذه المعرفة قدرتي على التفاعل مع مختلف العلامات التجارية العالمية وساعدتني في تقييم المرشحين المحتملين لفريق شركة "كاسا ميلانو".

وأضاف: "كما قام مساق ريادة الأعمال والشركات العائلية مع الدكتور رودريجو باسكو، أستاذ الإدارة في الجامعة الأمريكية في الشارقة ورئيس كرسي أستاذية الشيخ سعود بن خالد بن خالد القاسمي للشركات العائلية، بتركيزه على التعلم العملي من خلال دراسات الحالة، بتزويدي بمعارف قيمة يمكن أن تطبق مباشرة على أعمالي. وباعتباري شخصًا يأتي من خلفية شركة عائلية، فقد وجدت مساق ريادة الأعمال مفيدًا جدًا، خاصةً وأنه لم يسهم فقط في تعميق فهمي لديناميكيات أعمال عائلتي، بل وقدم أيضًا رؤى قيمة حول كيفية تحسين وزيادة أداء عملياتنا. بشكل عام، لقد لعب هذا المساق دورًا مهمًا في تعزيز إمكانياتي العملية وزودني بالمهارات الأساسية ورؤى متنوعة للنجاح في عالم ريادة الأعمال".

جاءت كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في الشارقة في المرتبة الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة ومن بين أفضل 200 جامعة على مستوى العالم ضمن فئات الأعمال والدراسات الإدارية والمحاسبة والمالية بناءً على تصنيفات "كيو أس" العالمية للتخصصات الجامعية لعام 2023، كما تصنيف برنامج ماجستير إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في الشارقة ضمن أفضل 10 برامج في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ومن بين أفضل 250 في العالم ضمن تصنيفات "كيو أس" العالمية لبرامج ماجستير إدارة الأعمال لعام 2022. وصنفت مجلة "تايمز للجامعات العالمية" الجامعة الأمريكية في الشارقة ضمن أفضل 400 جامعة في العالم للأعمال والاقتصاد.

لمزيد من المعلومات حول ما تقدمه كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في الشارقة، قم بزيارة w.aus.edu/albayan.

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