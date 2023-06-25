اللجنة المشتركة لجامعتي «الإمارات» و«السلطان قابوس» تعتمد المشروع البحثي حول التغير المناخي

المصدر: العين-وام

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اعتمد الاجتماع الحادي والثلاثون للجنة المُشتركة بين جامعتي الإمارات العربية المتحدة والسلطان قابوس برئاسة الدكتورة منى بنت فهد بن محمود آل سعيد مساعدة رئيس جامعة السلطان قابوس للتعاون الدولي، والأستاذ الدكتور أحمد علي مراد النائب المشارك للبحث العلمي بجامعة الإمارات، المشروع البحثي المُشترك حول التغيّر المناخي، على أن تعرض النتائج الأولية لهذا المشروع خلال ( COP28 ).

كما جرى خلال الاجتماع اعتماد جامعة السلطان قابوس كضيف شرف للمؤتمر الدولي الثاني في إدارة واستدامة الموارد المائية في المناطق الجامعة والذي تستضيفه جامعة الإمارات في فبراير 2024.

وأشاد معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، بالجهود البحثية والثقافية والأكاديمية بين جامعتي الإمارات العربية المتحدة والسلطان قابوس، مؤكداً ثقته بأنها ستسهم في تحقيق الأهداف الطموحة لقيادتي البلدين الشقيقين بالوصول إلى الريادة والتميّز في التعليم العالي والبحث العلمي على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

ورحب معالي زكي نسيبة بوفد جامعة السلطان قابوس الذي يقوم بزيارة لجامعة الإمارات برئاسة الدكتورة منى بنت فهد بن محمود آل سعيد مساعدة رئيس جامعة السلطان قابوس للتعاون الدولي التي أكدت على العلاقات القوية التي تربط الجامعتين في مختلف المجالات، مبدية تطلعها من خلال اللجنة المشتركة بين الجامعتين إلى بذل مزيد من الجهد والعطاء، وتعزيز هذا التعاون وتوسيع الاستفادة لتكون موائمة مع التوجهات الاستراتيجية للجامعتين.

ضم وفد جامعة السلطان قابوس، الأستاذ الدكتور عامر بن سيف الهنائي، نائب الرئيس للدراسات العليا والبحث العلمي نائب رئيس اللجنة، والأستاذ الدكتور حسين بن علي الخروصي، مُساعد نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية وخدمة المُجتمع، والأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد السعدي، عميد كلية العلوم الزراعية والبحرية، وفاطمة بنت علي الخزيرية، نائب مدير مكتب التعاون الدولي، وخليل بن إبراهيم الهشامي، أخصائي تعاون دولي- مُقرراً.

وحضر من جانب جامعة الإمارات الدكتورة سعاد المرزوقي النائب المشارك لشؤون الطلبة، والدكتور محمد اليافعي عميد كلية الزراعة والطب البيطري بالإنابة، والأستاذة غالية الأحبابي مدير إدارة الاتصال المؤسسي، والأستاذة عائشة النيادي رئيس وحدة التسويق والاستاذة مريم القمزي - تنفيذي اتصال دولي ومقرر اللجنة، كأعضاء اللجنة المشتركة من جامعة الإمارات.

وتمّ خلال الاجتماع - الذي جرى اعتماد توصياته ومخرجاته - بحث تعزيز سبل التعاون في مجال البحوث العلمية بين جامعة الإمارات وجامعة السلطان قابوس، واعتماد أجندة الاجتماع الحالي، ومناقشة آلية الاجتماعات المُقترحة ومُقترح الفعاليات المُستقبلية، علاوة على مناقشة إمكانية تسهيل تنفيذ المشاريع المعتمدة في الدورة السابقة ومواصلة الجهود والبناء على ما تحقق من مكتسبات خلال الفترة الماضية مع الاتفاق على آلية معينة لاستدامة المنح البحثية.

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