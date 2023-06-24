26 طالباً من 5 جامعات يشاركون بتحدي «برمجة الروبوت» في محطة الفضاء

المصدر: دبي - أحمد يحيى

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تتوالى خلال الفترة الحالية تنفيذ التجارب العلمية الخاصة بالجامعات الإماراتية، التي يجريها رائد الفضاء سلطان النيادي على متن محطة الفضاء الدولية.

حيث يُجري حالياً مسابقة «تحدي برمجة الروبوت»ASTROBEE«الذي يشارك فيها 26 طالباً يمثلون 5 جامعات محلية ضمن مسابقة CHALLENGE 2023 UAE ZERO ROBOTICS PROGRAMMING.

6 فرق

وقالت نورة المهيري مسؤولة التحدي: إن تحدي البرمجة، يعد الأول من نوعه في الإمارات، والذي تم تصميمه خصيصاً لطلاب الجامعات المحلية.

بينما تم تطوير هذا التحدي بالتعاون بين مركز محمد بن راشد للفضاء، ومعهد«أم آي تي»، ووكالة الفضاء الأمريكية«ناسا»، ويشارك فيه 6 فرق، يتألف كل فريق من أستاذ جامعي ومعه 4 أو 5 طلاب جامعيين، من الجامعة الأمريكية بدبي وجامعة الشارقة، وجامعة خليفة، وكليات التقنية العليا بأبوظبي، وجامعة الإمارات.

وأضافت أن التحدي يشتمل على مراحل عدة تتضمن من بينها، ما أُجري على الأرض باستخدام برنامج محاكاة لاختبار الروبوت، فيما أكملت جميع الفرق 6 دورات تدريبية، وشملت مقدمة عن التحدي والتعريف بالـ«IDE»، وبرنامج المحاكاة لاختبار التحكم بالروبوت، إضافة إلى الاستراتيجية المتبعة وطريقة البرمجة، بينما أرسلت جميع الفرق كود البرمجة النهائي، مبينة أنهم حالياً في المرحلة النهائية للتعرف على الفائزين.

واستعداداً للمرحلة الأخيرة لهذا التحدي شارك سلطان النيادي باختبار الروبوت على متن محطة الفضاء الدولية، لكتابة بعض الأحرف العربية، حيث قال النيادي خلال مقطع مصور له، إن الروبوت الطائر«ASTROBEE»، يتم التحكم به من المحطات الأرضية وبرمجته، بحيث يأخذ اتجاهات ووضعية معينة، وذلك لمراقبة أجزاء محطة الفضاء الدولية بشكل عام.

أنشطة

وبين النيادي أن مسابقة«تحدي برمجة الروبوت» تعتبر واحدة من بين أنشطة متنوعة موجهة للطلبة والباحثين، لإرسال أوامر من المحطة الأرضية للروبوت والتحكم به من قبلهم، مؤكداً أن مثل هذه الأنشطة متميزة جداً للطلبة المتخصصين في البرمجة، فيما تمنى لهم التوفيق.

ويهدف هذا التحدي إلى إيجاد سيناريو افتراضي لمراحله بهدف مساعدة رائدي فضاء مفترضين في إدخال كلمة سر لإعادة تشغيل النظام، بحيث يكون رائد الفضاء الأول خارج المحطة الدولية، فيما رائد الفضاء الثاني يكون داخل المحطة.

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