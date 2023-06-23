امتحانات الإعادة لطلبة المدارس من 6 إلى 12 يوليو

المصدر: البيان - رحاب حلاوة

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أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الجدول الزمنى لامتحانات الإعادة لطلبة الصفوف من 4 حتى 12 بمدارس التعليم العام الحكومي والخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم، للذين لم يحققوا النهاية الصغرى في أي مادة دراسية، ضمن مواد المجموعة A في نهاية العام الدراسي.



وتطبق الامتحانات ورقيا فقط للصف الرابع ، فيما تطبق الامتحانات الكترونيا للصفوف من الخامس وحتى الثاني عشر، ويمنح الطالب في امتحان الإعادة درجة النهاية الصغرى في حال كانت الدرجة الحاصل عليها أكبر من درجة النهاية الصغرى للمادة، وتنطلق من 6 يوليو حتى 12 من الشهر ذاته.



وحددت المؤسسة 11 موجها لتطبيق امتحانات الإعادة، منها يطبق امتحان الإعادة على الصفوف من 4 حتى 12 للطلبة الذين لم يحققوا النهاية الصغرى في أي مادة دراسية ضمن مواد المجموعة A في نهاية العام الدراسي، ويمنح الطالب في امتحان الإعادة درجة النهاية الصغرى في حال كانت الدرجة الحاصل عليها اكبر من درجة النهاية الصغرى للمادة.



وتطبق الاختبارات ورقيا للصف الرابع فقط من خلال الحضور الواقعي في المدرسة، كما تطبق الاختبارات إلكترونيا للصفوف من الخامس حتى الثاني عشر من خلال الحضور الواقعي في المدرسة لجميع الطلبة في مدارس التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم، كما يقدم طلب الصف الثاني عشر المسجلين بالمدارس التعليم الخاص جميع امتحاناتهم في مدارس التعليم العام الحكومي بإشراف و تنسيق مشترك مع منسقي الفروع المدرسية.



وحددت الشروط انه يسمح التقدم للامتحان (عن بعد) لأصحاب الأعذار المقبولة والمرضية من خارج وداخل الدولة ومراكز الرعاية وغيرهم من الحالات وذلك بعد أخذ موافقة منسق الدعم في الفرع المدرسي وتسلم تذكرة الاختبار بعد 30 دقيقة من بدء الامتحان وذلك للصفوف من خامس حتى الثاني عشر، أما بالنسبة للصف الرابع يسمح التقدم للامتحان عن بعد في حالات خاصة المرضية ولأصحاب الأعذار وحسب الكشوف المعتمدة من الفروع المدرسية.

‏وشددت المؤسسة على أهمية إحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بالطالب إلى المدرسة خلال فترة تأدية الاختبار وعلى الطلبة الالتزام بالزي المدرسي ولفتت المؤسسة إلى أن فقرات الأسئلة غير محددة بزمن ويسمح للطالب العودة للمراجعة إلى الأسئلة قبل تسليم الاختبار كما يسمح بالخروج من قاعة الاختبار بعد ساعة واحدة من بدء الامتحان.

وحددت المؤسسة الامتحانات على فترتين الفترة الأولى من 8:30 حتى 10:30 صباحا، أما الفترة الثانية من 11 حتى 1 ظهرا، فيما حددت فترة واحدة فقط للاختبار يوم الجمعة من 8:30 حتى 10:30 صباحا.



وكانت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي كشفت عن نتائج نهاية العام الدراسي 2023-2022، لطلبة المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، واستهلتها بإعلان نتائج طلبة الصفوف من الأول الي الرابع في 22 يونيو وللصفوف من الخامس إلى الثامن تم إعلانها أمس.

ووفق البرمجة الزمنية لإعلان النتائج سيتم اعلان نتائج الصفوف من 9 حتى 11 اليوم، وطلبة الصف الثاني عشر سيتم اعلان نتائجه في 26 من يونيو ذاته لجميع المسارات التعليمية، عند الساعة الثامنة مساء وحتى الحادية عشرة مساء، وطالبت المؤسسة الطلبة بالاطلاع على النتائج من خلال الدخول إلى بوابة الطالب في نفس يوم الإعلان عبر الرابط: https://student.ese.gov.ae.

وعممت أمس المدارس على الطلبة وذويهم رسائل تضمم توضيحات حول النتائج، إذ أوضحت ان معنى علامة (-) في الشهادة تعني بعدم حصول الطالب على درجة النجاح ويحتاج حضور حصص تمكين ولديه امتحان إعادة في المادة، موضحة ان مقررات امتحان الإعادة هي ذاتها مقررات الفصل الدراسي الثالث، ويستهدف امتحان الاعادة الطلبة الذين لم يحققوا النجاح وفق نتيجة اداء الطالب في نهاية العام الدراسي.



وأكدت المدارس انه لا يوجد امتحان تعويضي لامتحان الإعادة وسيتم فتح باب تقديم طلبات التظلمات لمراجعة درجات الفصل الدراسي الثالث خلال الفترة المقررة من 23 يونيو الجاري حتى 3 يوليو المقبل، مشيرة إلى ان استخراج واستلام الشهادات، يتم عن طريق بوابة الطالب (Student portal) علما بان الشهادة ستكون مصدقة الكترونيا.

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