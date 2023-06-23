ولي عهد الفجيرة يطلع على برنامج طلبة «التقنية» في كوريا

المصدر: الفجيرة - البيان

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التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتور عبد الله السويجي المدير التنفيذي لكليات التقنية العليا بالفجيرة.

واطلع سموه خلال اللقاء، على تفاصيل البرنامج التعليمي الشامل إلى كوريا الجنوبية، الذي يرعاه سمو ولي عهد الفجيرة، ويشارك فيه 28 طالباً وطالبة من كليات التقنية العليا بالفجيرة، خلال الفترة من 3 إلى 15 يوليو المقبل.

ويتضمن البرنامج الدولي زيارات إلى أبرز مراكز البحث العلمي والتكنولوجي، والجامعات، والمتاحف، ومحطة الطاقة النووية والفضاء، إضافةً إلى أهم المعالم السياحية والمراكز الثقافية في العاصمة سيؤول، إلى جانب برنامج معرفي وثقافي وأنشطة متنوعة.

وأشار سموه، إلى أهمية البرنامج في تعزيز الانفتاح الإيجابي على مختلف التجارب الإنسانية والثقافات، عبر الاندماج والمعايشة الحية، منوهاً بدعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة للشباب، وتطوير مهاراتهم، وتمكينهم لبناء الوطن وتنميته.

كما وجّه سموه بضرورة الاستفادة القصوى من البرنامج، واكتساب الطلبة لمهارات ومعارف جديدة، تمكّنهم من صقل شخصياتهم، والاطلاع على ثقافة البلاد، وما تتضمنها من قيم وأفكار وأساليب حياتية، والاستفادة منها.

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