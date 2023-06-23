مدارس حكومية تفتح باب التسجيل في برنامج التدريب الصيفي للطلبة

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

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فتحت مدارس حكومية باب التسجيل في برنامج التدريب العملي للراغبين من الطلبة للالتحاق بالبرنامج من طلبة الصفوف من 10 حتى 12 والذي تنفذه مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بالتعاون مع مؤسسات الدولة الاتحادية والمحلية والخاصة المختلفة حسب الفترات المقررة لتطبيق البرنامج، على أن يلتحق الطالب بالبرنامج خلال العطلات الصيفية.

برنامج

ويهدف البرنامج إلى بناء قدرات ومهارات الطلبة الأكاديمية والمهنية ودعمهم بكل ما يواكب طموحاتهم المستقبلية، وتعريف الطلبة بقطاعات العمل وبيئاته المختلفة ومتطلباته، وصقل وتطوير المهارات الشخصية والمهنية، وإعدادهم لمتطلبات سوق العمل، فضلاً عن تمكينهم من تحديد أهدافهم المهنية لإعداد خطتهم المستقبلية المتكاملة بعد الممارسة المهنية.

ويستهدف البرنامج جميع الطلبة المواطنين وأبناء المواطنات في المدارس الحكومية في الحلقة الثالثة، وأكدت إدارات مدرسية أن هذا التدريب يرفد الطلبة بعناصر تساعدهم على الانخراط في الحياة العملية والتعرف إلى بيئة العمل بطريقة تلامس الواقع عبر ممارسة أنماط العمل الوظيفي المتنوعة، وتحقيق التكاملية في شخصياتهم، وفتح آفاق أرحب أمامهم لمستقبلهم المهني.

وأوضحوا أن انخراط الطلبة في برامج تدريبية عملية خلال فترة الإجازات تحديداً يساهم في إعداد جيل يعي الحاجات والمهارات المطلوبة والتخصصات الأكثر أهمية في سوق العمل، فضلاً عن تحييد أي عوائق قد تشكل حجر عثرة أمامهم في المستقبل، ومحاكاة الإطار العملي الوظيفي بشكل يؤمن توازناً بين الجانبين النظري والعملي.

ولفتوا إلى أن تكامل شخصية الطالب وإكسابه مهارات القرن الـ 21 هي محل اهتمام الدولة والتدريب العملي للطلبة يسهم في تحقيق هذه الرؤية، ويضمن نواتج إيجابية تساعد على صقل شخصية الطالب خلال الدراسة، بحيث يصبح جاهزاً ومستعداً للالتحاق بسوق العمل دون وجود أي عقبات، كما أنها ستساعده في اختيار المسار والتخصص الدراسي في مرحلة التعليم العالي، كما أنه يحقق المواطنة الإيجابية، والاعتماد على النفس، وصقل مهارات التواصل واكتشاف الذات، والحصول على الإرشاد العملي من قبل المشرفين على التدريب.

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