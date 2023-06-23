حميد النعيمي: التنمية البشرية أحد الأهداف الرئيسة للقيادة الرشيدة

المصدر: عجمان - وام

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شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، حفل تخريج الفوج الثاني من «دفعة عام الاستدامة» من خريجي جامعة عجمان، الذين تجاوز عددهم 150 خريجاً من مختلف الكليات.

وأقيم الحفل بقاعة الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض في الحرم الجامعي، وقال صاحب السمو حاكم عجمان: إن التنمية البشرية هي أحد الأهداف الرئيسة للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وتأكيد سموهم أن التعليم والاستثمار في شباب الوطن محور استراتيجي للتنمية المستدامة، والطريق الأمثل لبناء مجتمع معاصر ومتناغم علمياً، وثقافياً، واجتماعياً، واقتصادياً، مشيراً سموه إلى حرصه على أن تكون الجامعة ملبية لتلك الأهداف والطموحات.

وبدأت مراسم حفل التخريج بوصول صاحب السمو حاكم عجمان ومرافقيه إلى قاعة الاحتفال، وعزف السلام الوطني، ثم تلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم، ثم عرض فيديو جسد رسالة الجامعة وإنجازاتها.

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