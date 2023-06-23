أحمد بن طحنون يشهد تخريج برنامج النخبة في جامعة خليفة

المصدر: أبوظبي - وام

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شهد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان نائب رئيس أركان القوات المسلحة، تخريجَ الدفعة الرابعة من طلبة برنامج النخبة للخدمة الوطنية في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا.

وأكمل طلبة البرنامج تحصيل جميع المواد الدراسية المطلوبة بنجاح، وهي مواد تنتمي إلى مجالات التكنولوجيا الحيوية والطيران والطاقة النووية، والروبوتات وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي.

وبهذه المناسبة، هنأ الدكتور عارف سلطان الحمادي نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة الطلبة، خريجي برنامج النخبة، على ما حققوه من نجاح وإنجازات .

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