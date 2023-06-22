جامعة محمد بن زايد تبحث تعزيز مسيرتها العلمية

المصدر: (أبوظبي - وام)

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عقد مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، اجتماعاً برئاسة الدكتور محمد راشد الهاملي رئيس المجلس، بحث خلاله تعزيز مسيرة الجامعة العلمية وتميزها الأكاديمي، والسبل الكفيلة بحوكمة الشؤون الأكاديمية، من خلال المضي قدماً في تعزيز سياسة تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب مع الجامعات العالمية.

واعتمد المجلس المعايير الجديدة لقبول الطلاب في الجامعة، واطلع على ما تم تنفيذه بشأن قرارات وتوصيات اجتماعه السابق، كما اطلع على تقرير الخطة الاستراتيجية ومؤشرات الأداء.

واعتمد المجلس وثيقة التبادل الأكاديمي، التي تهدف إلى تعزيز مجالات التبادل الأكاديمي بين المؤسسات العلمية الرائدة، وتطوير مشاريع بحثية مشتركة في المجالات التي تهم الجامعة، بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية الشريكة، وذلك على مستوى الكليات والبرامج، والاستفادة من الكوادر العلمية في المؤسسات الأخرى، إلى جانب نقل المعرفة والخبرة، واستحداث برامج دراسية مشتركة أو مزدوجة، وتطوير البرامج العلمية، إضافة إلى التطوير المهني للأكاديميين وطلبة الجامعة، ودعم الطلاب في التدريب الميداني، وتنظيم الفعاليات العلمية والمؤتمرات والأنشطة الطلابية المشتركة، وتبادل الدورات التدريبية والبرامج اللغوية، وبرامج التعليم المستمر.

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