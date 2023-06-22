مدارس تمنح طلابها دواماً اختيارياً الأسبوع الجاري

المصدر: (أبوظبي - محمد محسن)

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قررت مدارس خاصة في أبوظبي للمنهاج الوزاري والأجنبي منح طلابها دواماً مدرسياً اختيارياً خلال الأسبوع الجاري وينتهي الجمعة المقبل، وذلك عقب انتهاء امتحانات نهاية العام، وبهدف منح الطلبة أنشطة إضافية بواقع 3 حصص يومياً على أن ينتهي الدوام المدرسي 12.30 ظهراً.

وأرجع مديرو مدارس أن هذه الخطوة من جانب الإدارات تستهدف استكمال أيام «التمدرس» والمقدرة بـ 182 يوماً، حيث ألزم التقويم جميع المدارس الحكومية والخاصة في الدولة، بغض النظر عن المنهاج المتبع، بالحد الأدنى لعدد أيام التمدرس، وما يعادلها من ساعات، على أن تكون بداية العام الدراسي الجديد في 28 أغسطس 2023.

فيما ينتهي العام الدراسي المقبل 28 يونيو 2024 أو الخامس من يوليو من العام نفسه، وتلتزم المدارس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم بالتقويم الخاص بالاختيارات المطبق لدى المدارس الحكومية من قبل مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

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